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Monobank
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:15
ishvara написав: novichok написав: ishvara написав:
Подскажите, СЭПы с Привата еще ходят на открытие/пополнение депозита в Моно?
В пятницу пробный зашёл.
А почему не должны ходить?
С моб. приложения или с компа? По новому шаблону?
Поддержка Моно говорит, что не ходят
С компа. Старого шаблона не было, вновь созданный платёж.
А какая разница моне, от какого банка принимать платёж?
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:22
novichok Это было пополнение депо и открытие нового?
Реквизиты как обычно заполняли, плюс свой номер счета и ФИО в конце?
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ishvara
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:27
ishvara написав:novichok
Это было пополнение депо и открытие нового?
Реквизиты как обычно заполняли, плюс свой номер счета и ФИО в конце?
Пополнение открытого. Заполнил все реквизиты как предложил Моно.
Написал только что в поддержку, действительно от Привата не принимают деньги, а говорят нужно обращаться к ним дополнительно для ручного зачисления.
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novichok
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:28
Фантом написав:
У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.
А не думал ли ты для такого сценария ей подогнать подходящую карту?
Насколько я понимаю по кредитке "ВСЕМОЖУ" от ПУМБа снятие кредитного кеша без дополнительных комиссий, только проценты начинают тикать.
В любом случае затраты на кредитку её устраивают. Хоть не микрозаймы берет всякие.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:32
novichok написав: ishvara написав:novichok
Это было пополнение депо и открытие нового?
Реквизиты как обычно заполняли, плюс свой номер счета и ФИО в конце?
Пополнение открытого. Заполнил все реквизиты как предложил Моно.
Написал только что в поддержку, действительно от Привата не принимают деньги, а говорят нужно обращаться к ним дополнительно для ручного зачисления.
Так и не понял - не принимают или зачисляют вручную?
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ishvara
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:36
ishvara написав: novichok написав: ishvara написав:novichok
Это было пополнение депо и открытие нового?
Реквизиты как обычно заполняли, плюс свой номер счета и ФИО в конце?
Пополнение открытого. Заполнил все реквизиты как предложил Моно.
Написал только что в поддержку, действительно от Привата не принимают деньги, а говорят нужно обращаться к ним дополнительно для ручного зачисления.
Так и не понял - не принимают или зачисляют вручную?
Вот цитата поддержки
monobank:
либо нужно будет с квитанцией к нам обратиться, чтобы мы корректно провели зачисление платежа на депозит
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:37
novichok благодарю, попробую. Хотя странно, в назначении платежа все ведь есть
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ishvara
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Додано: Вів 29 січ, 2019 23:06
ishvara написав:novichok
благодарю, попробую. Хотя странно, в назначении платежа все ведь есть
Сообщите, как все получится
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Додано: Вів 29 січ, 2019 23:09
novichok Ок.
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