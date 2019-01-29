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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1197119811991200
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:15

  ishvara написав:
  novichok написав:
  ishvara написав:Подскажите, СЭПы с Привата еще ходят на открытие/пополнение депозита в Моно?

В пятницу пробный зашёл.
А почему не должны ходить?

С моб. приложения или с компа? По новому шаблону?
Поддержка Моно говорит, что не ходят

С компа. Старого шаблона не было, вновь созданный платёж.
А какая разница моне, от какого банка принимать платёж?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:22

novichok Это было пополнение депо и открытие нового?
Реквизиты как обычно заполняли, плюс свой номер счета и ФИО в конце?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:27

  ishvara написав:novichok Это было пополнение депо и открытие нового?
Реквизиты как обычно заполняли, плюс свой номер счета и ФИО в конце?

Пополнение открытого. Заполнил все реквизиты как предложил Моно.
Написал только что в поддержку, действительно от Привата не принимают деньги, а говорят нужно обращаться к ним дополнительно для ручного зачисления.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:28

Re: Monobank

  Фантом написав:У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.
А не думал ли ты для такого сценария ей подогнать подходящую карту?
Насколько я понимаю по кредитке "ВСЕМОЖУ" от ПУМБа снятие кредитного кеша без дополнительных комиссий, только проценты начинают тикать.

В любом случае затраты на кредитку её устраивают. Хоть не микрозаймы берет всякие. ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:32

  novichok написав:
  ishvara написав:novichok Это было пополнение депо и открытие нового?
Реквизиты как обычно заполняли, плюс свой номер счета и ФИО в конце?

Пополнение открытого. Заполнил все реквизиты как предложил Моно.
Написал только что в поддержку, действительно от Привата не принимают деньги, а говорят нужно обращаться к ним дополнительно для ручного зачисления.

Так и не понял - не принимают или зачисляют вручную?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:36

  ishvara написав:
  novichok написав:
  ishvara написав:novichok Это было пополнение депо и открытие нового?
Реквизиты как обычно заполняли, плюс свой номер счета и ФИО в конце?

Пополнение открытого. Заполнил все реквизиты как предложил Моно.
Написал только что в поддержку, действительно от Привата не принимают деньги, а говорят нужно обращаться к ним дополнительно для ручного зачисления.

Так и не понял - не принимают или зачисляют вручную?

Вот цитата поддержки
monobank:
либо нужно будет с квитанцией к нам обратиться, чтобы мы корректно провели зачисление платежа на депозит
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:37

novichok благодарю, попробую. Хотя странно, в назначении платежа все ведь есть
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:06

  ishvara написав:novichok благодарю, попробую. Хотя странно, в назначении платежа все ведь есть

Сообщите, как все получится
novichok
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novichok Ок.
ishvara
 
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