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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:39
Фантом написав:
У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.
Я сначала воздух набрал!
А потом понял.
Бесполезно.
у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом.
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mephala
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:44
mephala
Ага, есть. Теперь второй вопрос - зачем налик?
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Vorlon
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:54
Vorlon написав:mephala
Ага, есть. Теперь второй вопрос - зачем налик?
Иногда получается получить хорошую скидку за оплату наликом, если вот прям щас покупать. А налика иногда нет или закончились лимиты беспошлинного снятия в этом месяце
В любом случае такая карта в хозяйстве никогда не помешает.
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curiousobro
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:29
Vorlon написав:mephala
Ага, есть. Теперь второй вопрос - зачем налик?
За ремонт сантехники расплатиться, или детям в школу на питание и карманные дать, расплатиться с учителем английского, который боится банковских карт, мясо на базаре купить, сдать обувь в починку... да полно соучаев когда может понадобиться налик.
И вот тогда достаётся алкин коннект и снимается налик в ближайшем банкомате
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:36
Stringer
Ну это я понимаю. Просто всегда держу часть денежки на картах с % на остаток. Откуда их достать не есть проблема чтобы прямо открывать спец. кредитку для этого
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Vorlon
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:38
Vorlon написав:Stringer
Ну это я понимаю. Просто всегда держу часть денежки на картах с % на остаток. Откуда их достать не есть проблема чтобы прямо открывать спец. кредитку для этого
Эти денежки могут ещё полежать под % на остаток, пока алла не спишет, ну и не у всех карт с % на остаток бесплатное снятие в любом банкомате
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:48
Stringer написав: Vorlon написав:Stringer
Ну это я понимаю. Просто всегда держу часть денежки на картах с % на остаток. Откуда их достать не есть проблема чтобы прямо открывать спец. кредитку для этого
Эти денежки могут ещё полежать под % на остаток, пока алла не спишет, ну и не у всех карт с % на остаток бесплатное снятие в любом банкомате
ну даа, мона еще пару деньков перекунять
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:00
ну вы свинорылища просто))) за тыщу гривен 38 копеек в сутки платит глобус, а другие более надежные банки итого меньше)) Не проще 1-2 тыщи наликом держать, чем бегать к банкомату)
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Hack-Stock
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:11
Hack-Stock написав:
ну вы свинорылища просто))) за тыщу гривен 38 копеек в сутки платит глобус, а другие более надежные банки итого меньше)) Не проще 1-2 тыщи наликом держать, чем бегать к банкомату)
Ну ровно 2 тыщи и держу налом, но вот пополняю нальные резервы по отой свинорыльской схеме... ачОоо
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clientage
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:23
clientage написав: Hack-Stock написав:
ну вы свинорылища просто))) за тыщу гривен 38 копеек в сутки платит глобус, а другие более надежные банки итого меньше)) Не проще 1-2 тыщи наликом держать, чем бегать к банкомату)
Ну ровно 2 тыщи и держу налом, но вот пополняю нальные резервы по отой свинорыльской схеме... ачОоо
да я вообще ее жене врулил, со словами - больше никогда не проси у меня никаких наличных денег, а просто говори, сколько и когда сняла. А у меня в кошельке нетронутая полторушка уже года два как.
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