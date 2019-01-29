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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1198119912001201
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:39

  Фантом написав:У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.
Я сначала воздух набрал! :evil:
А потом понял. :cry:
Бесполезно. :(

у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:44

mephala
Ага, есть. Теперь второй вопрос - зачем налик? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:54

  Vorlon написав:mephala
Ага, есть. Теперь второй вопрос - зачем налик? :roll:


Иногда получается получить хорошую скидку за оплату наликом, если вот прям щас покупать. А налика иногда нет или закончились лимиты беспошлинного снятия в этом месяце :)

В любом случае такая карта в хозяйстве никогда не помешает.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:29

  Vorlon написав:mephala
Ага, есть. Теперь второй вопрос - зачем налик? :roll:

За ремонт сантехники расплатиться, или детям в школу на питание и карманные дать, расплатиться с учителем английского, который боится банковских карт, мясо на базаре купить, сдать обувь в починку... да полно соучаев когда может понадобиться налик.
И вот тогда достаётся алкин коннект и снимается налик в ближайшем банкомате ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:36

Stringer
Ну это я понимаю. Просто всегда держу часть денежки на картах с % на остаток. Откуда их достать не есть проблема чтобы прямо открывать спец. кредитку для этого :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:38

  Vorlon написав:Stringer
Ну это я понимаю. Просто всегда держу часть денежки на картах с % на остаток. Откуда их достать не есть проблема чтобы прямо открывать спец. кредитку для этого :roll:

Эти денежки могут ещё полежать под % на остаток, пока алла не спишет, ну и не у всех карт с % на остаток бесплатное снятие в любом банкомате
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:48

  Stringer написав:
  Vorlon написав:Stringer
Ну это я понимаю. Просто всегда держу часть денежки на картах с % на остаток. Откуда их достать не есть проблема чтобы прямо открывать спец. кредитку для этого :roll:

Эти денежки могут ещё полежать под % на остаток, пока алла не спишет, ну и не у всех карт с % на остаток бесплатное снятие в любом банкомате

ну даа, мона еще пару деньков перекунять :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:00

Re: Monobank

ну вы свинорылища просто))) за тыщу гривен 38 копеек в сутки платит глобус, а другие более надежные банки итого меньше)) Не проще 1-2 тыщи наликом держать, чем бегать к банкомату)
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:11

  Hack-Stock написав:ну вы свинорылища просто))) за тыщу гривен 38 копеек в сутки платит глобус, а другие более надежные банки итого меньше)) Не проще 1-2 тыщи наликом держать, чем бегать к банкомату)

Ну ровно 2 тыщи и держу налом, но вот пополняю нальные резервы по отой свинорыльской схеме... ачОоо :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:23

  clientage написав:
  Hack-Stock написав:ну вы свинорылища просто))) за тыщу гривен 38 копеек в сутки платит глобус, а другие более надежные банки итого меньше)) Не проще 1-2 тыщи наликом держать, чем бегать к банкомату)

Ну ровно 2 тыщи и держу налом, но вот пополняю нальные резервы по отой свинорыльской схеме... ачОоо :lol:

да я вообще ее жене врулил, со словами - больше никогда не проси у меня никаких наличных денег, а просто говори, сколько и когда сняла. А у меня в кошельке нетронутая полторушка уже года два как.
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  #<1 ... 1198119912001201
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