Додано: Сер 30 січ, 2019 20:42

mephala написав: Фантом написав: У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.

Я сначала воздух набрал!

А потом понял.

Бесполезно. У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.Я сначала воздух набрал!А потом понял.Бесполезно.

у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом. у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом.

Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму.Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал.И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился.Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину.Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал.Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс.Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины.Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц".Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить.