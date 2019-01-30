Фантом написав:У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку. Я сначала воздух набрал! А потом понял. Бесполезно.
у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом.
Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму. Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал. И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился. Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину. Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал. Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс. Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины. Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц". Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить.
Фантом написав:У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку. Я сначала воздух набрал! А потом понял. Бесполезно.
у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом.
Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму. Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал. И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился. Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину. Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал. Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс. Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины. Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц". Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить.
Алла вообще наглеть начала, видать команда сверху зажимать неугодных клиентов. Киданули меня на 4000 гривен. Захотел снять свои деньги в валюте с карты. Заказал нужную сумму. Доколебался финмониторинг, типа зачем я такую сумму налом хочу снять, запросили доки, которые типа им не подошли. Говорят, меняй и переводи онлайн, наличку не выдадим. В итоге, на обмене потерял 1%+20 копеек на каждом долларе, т. к. деньги нужны были срочно. Так что, сначала делают лучшие тарифы, потом по-тихоньку незаметно их ухудшают. А тех, кто использует карту с выгодой для себя и без выгоды банку, начинают жучить. Не хочешь менять деньги онлайн за 1%, а хочешь снять в кассе за 0% и поменять в обменке по нормальному курсу, тогда пшол вон из банка. Банку нужны только дойные лохи
MASolomko написав:У меня большие сомнения, что моно позволил бы так легко опустошить хотя бы 50к. Да и Приват скорее то же...
Вобще без проблем. И тот, и этот.
safonovstanislav написав:А тех, кто использует карту с выгодой для себя и без выгоды банку, начинают жучить. Не хочешь менять деньги онлайн за 1%, а хочешь снять в кассе за 0% и поменять в обменке по нормальному курсу, тогда пшол вон из банка. Банку нужны только дойные лохи
Справедливости ради. Такие клиенты не нужны любому банку, просто алгоритм принятия в клиенты для всех одинаков. Ну и отличить свинью от оленя, пока не представляется возможным.
safonovstanislav написав:. Алла вообще наглеть начала, видать команда сверху зажимать неугодных клиентов. Киданули меня на 4000 гривен. Захотел снять свои деньги в валюте с карты. Заказал нужную сумму. Доколебался финмониторинг, типа зачем я такую сумму налом хочу снять, запросили доки, которые типа им не подошли. Говорят, меняй и переводи онлайн, наличку не выдадим..
и как перевести если там ограничение 400к в месяц на сеп переводы?
J написав:и как перевести если там ограничение 400к в месяц на сеп переводы?
У меня сумма была поменьше. Я в моно почти всё перекинул, часть сэпом, часть p2p. Хотя только потом подумал, что можно было побороться, закрыть там счета, и пусть бы только попробовали не выплатить при закрытии. Проблема была в том, что часть этих денег была нужна здесь и сейчас. Просто как-то сбивается психическое равновесие, когда от лица банка говорят, что не выдадут личные деньги. Причём, усугубило это состояние ещё то, что денег там было чуть больше фонда. Деньги перекидывал транзитом, чтоб сэкономить на комиссии. Подумал, что за пару часов, которые деньги пробудут на счету, банк не сгорит. Может, это и вызвало подозрение, что деньги пришли, тут же я хочу их снять, а банк согласно его же тарифов, ничего с этого не поимел, ещё и нал должен подвезти под заказ, получив деньги по безналу (отправлял деньги сам себе, со своего счёта на свой счёт, чтоб на комиссии сэкономить)
Затребовали доки, как деньги появились на том счету, откуда переводил. Скрины и выписки pdf им не подошли, затребовали доки с печатями. Типа, мне делать больше нечего, бегать собирать бумажки, чтоб снять свои же личные деньги