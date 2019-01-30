Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1200120112021203> Додано: Сер 30 січ, 2019 18:43 Re: Monobank Конец месяца как Моно считает 30-е, или 31-е (если есть)?

Другими словами можно ли завтра погасить задолженность, или лучше сегодня? kesha876 Повідомлень: 8 З нами з: 14.01.15 Подякував: 8 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 20:42 mephala написав: Фантом написав: У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.

Я сначала воздух набрал!

А потом понял.

Бесполезно. У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.Я сначала воздух набрал!А потом понял.Бесполезно.

у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом. у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом.



Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму.

Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал.

И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился.

Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину.

Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал.

Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс.

Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины.

Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц".

Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить. Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму.Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал.И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился.Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину.Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал.Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс.Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины.Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц".Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1545 З нами з: 18.05.16 Подякував: 202 раз. Подякували: 185 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 20:57 Re: Monobank У меня большие сомнения, что моно позволил бы так легко опустошить хотя бы 50к. Да и Приват скорее то же... MASolomko

Повідомлень: 693 З нами з: 08.03.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 21:09 Фантом написав: mephala написав: Фантом написав: У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.

Я сначала воздух набрал!

А потом понял.

Бесполезно. У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.Я сначала воздух набрал!А потом понял.Бесполезно.

у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом. у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом.



Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму.

Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал.

И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился.

Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину.

Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал.

Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс.

Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины.

Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц".

Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить. Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму.Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал.И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился.Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину.Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал.Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс.Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины.Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц".Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить.

Алла вообще наглеть начала, видать команда сверху зажимать неугодных клиентов. Киданули меня на 4000 гривен. Захотел снять свои деньги в валюте с карты. Заказал нужную сумму. Доколебался финмониторинг, типа зачем я такую сумму налом хочу снять, запросили доки, которые типа им не подошли. Говорят, меняй и переводи онлайн, наличку не выдадим. В итоге, на обмене потерял 1%+20 копеек на каждом долларе, т. к. деньги нужны были срочно.

Так что, сначала делают лучшие тарифы, потом по-тихоньку незаметно их ухудшают. А тех, кто использует карту с выгодой для себя и без выгоды банку, начинают жучить. Не хочешь менять деньги онлайн за 1%, а хочешь снять в кассе за 0% и поменять в обменке по нормальному курсу, тогда пшол вон из банка. Банку нужны только дойные лохи Алла вообще наглеть начала, видать команда сверху зажимать неугодных клиентов. Киданули меня на 4000 гривен. Захотел снять свои деньги в валюте с карты. Заказал нужную сумму. Доколебался финмониторинг, типа зачем я такую сумму налом хочу снять, запросили доки, которые типа им не подошли. Говорят, меняй и переводи онлайн, наличку не выдадим. В итоге, на обмене потерял 1%+20 копеек на каждом долларе, т. к. деньги нужны были срочно.Так что, сначала делают лучшие тарифы, потом по-тихоньку незаметно их ухудшают. А тех, кто использует карту с выгодой для себя и без выгоды банку, начинают жучить. Не хочешь менять деньги онлайн за 1%, а хочешь снять в кассе за 0% и поменять в обменке по нормальному курсу, тогда пшол вон из банка. Банку нужны только дойные лохи safonovstanislav Повідомлень: 1985 З нами з: 10.05.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 21:45 MASolomko написав: У меня большие сомнения, что моно позволил бы так легко опустошить хотя бы 50к. Да и Приват скорее то же... У меня большие сомнения, что моно позволил бы так легко опустошить хотя бы 50к. Да и Приват скорее то же...

Вобще без проблем. И тот, и этот.



safonovstanislav написав: А тех, кто использует карту с выгодой для себя и без выгоды банку, начинают жучить. Не хочешь менять деньги онлайн за 1%, а хочешь снять в кассе за 0% и поменять в обменке по нормальному курсу, тогда пшол вон из банка. Банку нужны только дойные лохи А тех, кто использует карту с выгодой для себя и без выгоды банку, начинают жучить. Не хочешь менять деньги онлайн за 1%, а хочешь снять в кассе за 0% и поменять в обменке по нормальному курсу, тогда пшол вон из банка. Банку нужны только дойные лохи

Справедливости ради. Такие клиенты не нужны любому банку, просто алгоритм принятия в клиенты для всех одинаков. Ну и отличить свинью от оленя, пока не представляется возможным. Вобще без проблем. И тот, и этот.Справедливости ради. Такие клиенты не нужны любому банку, просто алгоритм принятия в клиенты для всех одинаков. Ну и отличить свинью от оленя, пока не представляется возможным. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1545 З нами з: 18.05.16 Подякував: 202 раз. Подякували: 185 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 21:52 safonovstanislav написав: .

Алла вообще наглеть начала, видать команда сверху зажимать неугодных клиентов. Киданули меня на 4000 гривен. Захотел снять свои деньги в валюте с карты. Заказал нужную сумму. Доколебался финмониторинг, типа зачем я такую сумму налом хочу снять, запросили доки, которые типа им не подошли. Говорят, меняй и переводи онлайн, наличку не выдадим.. Алла вообще наглеть начала, видать команда сверху зажимать неугодных клиентов. Киданули меня на 4000 гривен. Захотел снять свои деньги в валюте с карты. Заказал нужную сумму. Доколебался финмониторинг, типа зачем я такую сумму налом хочу снять, запросили доки, которые типа им не подошли. Говорят,..

и как перевести если там ограничение 400к в месяц на сеп переводы? и как перевести если там ограничение 400к в месяц на сеп переводы? J Повідомлень: 4320 З нами з: 19.01.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 22:27 J написав: и как перевести если там ограничение 400к в месяц на сеп переводы? и как перевести если там ограничение 400к в месяц на сеп переводы?

У меня сумма была поменьше. Я в моно почти всё перекинул, часть сэпом, часть p2p. Хотя только потом подумал, что можно было побороться, закрыть там счета, и пусть бы только попробовали не выплатить при закрытии. Проблема была в том, что часть этих денег была нужна здесь и сейчас. Просто как-то сбивается психическое равновесие, когда от лица банка говорят, что не выдадут личные деньги. Причём, усугубило это состояние ещё то, что денег там было чуть больше фонда. Деньги перекидывал транзитом, чтоб сэкономить на комиссии. Подумал, что за пару часов, которые деньги пробудут на счету, банк не сгорит. Может, это и вызвало подозрение, что деньги пришли, тут же я хочу их снять, а банк согласно его же тарифов, ничего с этого не поимел, ещё и нал должен подвезти под заказ, получив деньги по безналу (отправлял деньги сам себе, со своего счёта на свой счёт, чтоб на комиссии сэкономить)



Затребовали доки, как деньги появились на том счету, откуда переводил. Скрины и выписки pdf им не подошли, затребовали доки с печатями. Типа, мне делать больше нечего, бегать собирать бумажки, чтоб снять свои же личные деньги У меня сумма была поменьше. Я в моно почти всё перекинул, часть сэпом, часть p2p. Хотя только потом подумал, что можно было побороться, закрыть там счета, и пусть бы только попробовали не выплатить при закрытии. Проблема была в том, что часть этих денег была нужна здесь и сейчас. Просто как-то сбивается психическое равновесие, когда от лица банка говорят, что не выдадут личные деньги. Причём, усугубило это состояние ещё то, что денег там было чуть больше фонда. Деньги перекидывал транзитом, чтоб сэкономить на комиссии. Подумал, что за пару часов, которые деньги пробудут на счету, банк не сгорит. Может, это и вызвало подозрение, что деньги пришли, тут же я хочу их снять, а банк согласно его же тарифов, ничего с этого не поимел, ещё и нал должен подвезти под заказ, получив деньги по безналу (отправлял деньги сам себе, со своего счёта на свой счёт, чтоб на комиссии сэкономить)Затребовали доки, как деньги появились на том счету, откуда переводил. Скрины и выписки pdf им не подошли, затребовали доки с печатями. Типа, мне делать больше нечего, бегать собирать бумажки, чтоб снять свои же личные деньги safonovstanislav Повідомлень: 1985 З нами з: 10.05.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 23:24 safonovstanislav написав: J написав: и как перевести если там ограничение 400к в месяц на сеп переводы? и как перевести если там ограничение 400к в месяц на сеп переводы?

У меня сумма была поменьше. Я в моно почти всё перекинул, часть сэпом, часть p2p. Хотя только потом подумал, что можно было побороться, закрыть там счета, и пусть бы только попробовали не выплатить при закрытии. Проблема была в том, что часть этих денег была нужна здесь и сейчас. Просто как-то сбивается психическое равновесие, когда от лица банка говорят, что не выдадут личные деньги. Причём, усугубило это состояние ещё то, что денег там было чуть больше фонда. Деньги перекидывал транзитом, чтоб сэкономить на комиссии. Подумал, что за пару часов, которые деньги пробудут на счету, банк не сгорит. Может, это и вызвало подозрение, что деньги пришли, тут же я хочу их снять, а банк согласно его же тарифов, ничего с этого не поимел, ещё и нал должен подвезти под заказ, получив деньги по безналу (отправлял деньги сам себе, со своего счёта на свой счёт, чтоб на комиссии сэкономить)



Затребовали доки, как деньги появились на том счету, откуда переводил. Скрины и выписки pdf им не подошли, затребовали доки с печатями. Типа, мне делать больше нечего, бегать собирать бумажки, чтоб снять свои же личные деньги У меня сумма была поменьше. Я в моно почти всё перекинул, часть сэпом, часть p2p. Хотя только потом подумал, что можно было побороться, закрыть там счета, и пусть бы только попробовали не выплатить при закрытии. Проблема была в том, что часть этих денег была нужна здесь и сейчас. Просто как-то сбивается психическое равновесие, когда от лица банка говорят, что не выдадут личные деньги. Причём, усугубило это состояние ещё то, что денег там было чуть больше фонда. Деньги перекидывал транзитом, чтоб сэкономить на комиссии. Подумал, что за пару часов, которые деньги пробудут на счету, банк не сгорит. Может, это и вызвало подозрение, что деньги пришли, тут же я хочу их снять, а банк согласно его же тарифов, ничего с этого не поимел, ещё и нал должен подвезти под заказ, получив деньги по безналу (отправлял деньги сам себе, со своего счёта на свой счёт, чтоб на комиссии сэкономить)Затребовали доки, как деньги появились на том счету, откуда переводил. Скрины и выписки pdf им не подошли, затребовали доки с печатями. Типа, мне делать больше нечего, бегать собирать бумажки, чтоб снять свои же личные деньги



Могли вообще заблочить до выяснения. Причем в любом банке. Заводили бы в приват где вас знают как випа. Думаю проблем было бы меньше. Могли вообще заблочить до выяснения. Причем в любом банке. Заводили бы в приват где вас знают как випа. Думаю проблем было бы меньше. curiousobro Повідомлень: 1677 З нами з: 21.07.17 Подякував: 35 раз. Подякували: 215 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 23:31 нету ли инфы по категориям и орехам на след месяц? Я могу весь форум прокатать на такси https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 403 З нами з: 22.12.16 Подякував: 56 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 січ, 2019 23:35 safonovstanislav написав: Причём, усугубило это состояние ещё то, что денег там было чуть больше фонда...... Может, это и вызвало подозрение, что деньги пришли, тут же я хочу их снять..... Типа, мне делать больше нечего, бегать собирать бумажки, чтоб снять свои же личные деньги Причём, усугубило это состояние ещё то, что денег там было чуть больше фонда...... Может, это и вызвало подозрение, что деньги пришли, тут же я хочу их снять..... Типа, мне делать больше нечего, бегать собирать бумажки, чтоб снять свои же личные деньги

Тут очень спокойный финмон, но вы очень постарались - новый клиент (или без подобных сум ранее), заход безналом свыше 150К и снятие в тот же день. В некоторых других банках все было бы гораздо хуже Тут очень спокойный финмон, но вы очень постарались- новый клиент (или без подобных сум ранее), заход безналом свыше 150К и снятие в тот же день. В некоторых других банках все было бы гораздо хуже Smitten Повідомлень: 106 З нами з: 16.12.13 Подякував: 3 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1200120112021203> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням kostya77,

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Computer uaprofi і 2 гостейМодератори: Ірина_