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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1200120112021203
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:47

  Фантом написав:
  mephala написав:
  Фантом написав:У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.
Я сначала воздух набрал! :evil:
А потом понял. :cry:
Бесполезно. :(

у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом.


Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму.
Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал.
И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился.
Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину.
Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал.
Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс.
Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины.
Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц".
Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить.



примат 55% годовых, платина примата 35%

а если не платить обязательный платеж, то будет больше.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 07:07

У карты Монобанка кредитный и дебетный счет независимы друг от друга (когда можно тратить кредитные и при этом получать 10% на свои), или счет один, и надо выбирать, либо пользоваться кредитным лимитом, либо получать 10% на свои?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 07:14

Re: Monobank

candidat написав:У карты Монобанка кредитный и дебетный счет независимы друг от друга (когда можно тратить кредитные и при этом получать 10% на свои), или счет один, и надо выбирать, либо пользоваться кредитным лимитом, либо получать 10% на свои?
Счет один. Потому, сначала тратятся личные средства, затем - кредитные.
Menwyy
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