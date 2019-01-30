Фантом написав:У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку. Я сначала воздух набрал! А потом понял. Бесполезно.
у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом.
Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму. Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал. И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился. Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину. Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал. Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс. Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины. Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц". Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить.
примат 55% годовых, платина примата 35%
а если не платить обязательный платеж, то будет больше.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
У карты Монобанка кредитный и дебетный счет независимы друг от друга (когда можно тратить кредитные и при этом получать 10% на свои), или счет один, и надо выбирать, либо пользоваться кредитным лимитом, либо получать 10% на свои?
candidat написав:У карты Монобанка кредитный и дебетный счет независимы друг от друга (когда можно тратить кредитные и при этом получать 10% на свои), или счет один, и надо выбирать, либо пользоваться кредитным лимитом, либо получать 10% на свои?
Счет один. Потому, сначала тратятся личные средства, затем - кредитные.