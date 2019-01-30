Фантом написав:У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку. Я сначала воздух набрал! А потом понял. Бесполезно.
у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом.
Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму. Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал. И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился. Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину. Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал. Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс. Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины. Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц". Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить.
примат 55% годовых, платина примата 35%
а если не платить обязательный платеж, то будет больше.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
У карты Монобанка кредитный и дебетный счет независимы друг от друга (когда можно тратить кредитные и при этом получать 10% на свои), или счет один, и надо выбирать, либо пользоваться кредитным лимитом, либо получать 10% на свои?
candidat написав:У карты Монобанка кредитный и дебетный счет независимы друг от друга (когда можно тратить кредитные и при этом получать 10% на свои), или счет один, и надо выбирать, либо пользоваться кредитным лимитом, либо получать 10% на свои?
Счет один. Потому, сначала тратятся личные средства, затем - кредитные.
safonovstanislav написав: Деньги перекидывал транзитом, чтоб сэкономить на комиссии. Подумал, что за пару часов, которые деньги пробудут на счету, банк не сгорит. Может, это и вызвало подозрение, что деньги пришли, тут же я хочу их снять, а банк согласно его же тарифов, ничего с этого не поимел, ещё и нал должен подвезти под заказ, получив деньги по безналу (отправлял деньги сам себе, со своего счёта на свой счёт, чтоб на комиссии сэкономить)
Затребовали доки, как деньги появились на том счету, откуда переводил. Скрины и выписки pdf им не подошли, затребовали доки с печатями. Типа, мне делать больше нечего, бегать собирать бумажки, чтоб снять свои же личные деньги
гыг. ситуация канеш не приятная но почитайте что в других банках вытворяют когда приходят деньги и на них обращает внимание финмон. вас поймали не на выходе а на входе. и доки нужно было им предоставить о легальности вошедших денег. если бы вы доказали легальность вошедших денег то выдали бы без проблем. та же моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их. так что предложенный вам вариант с наваром для банка это было еще по божески.
mephala написав:та же моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их. так что предложенный вам вариант с наваром для банка это было еще по божески.
Как раз наоборот. Пока деньги не зачислят на счёт, их можно отправить обратно, потеряв на комиссии за перевод. А если деньги зачислили, то не выдавать их - это уже незаконно, согласно конституции Украины. А вообще, с этими всеми финмониторингами, так и хочется послать банковскую систему Украины в пешее эротическое путешествие. Уже и так со ставками по депозитам близких к нулю, налогами на депозиты, сгорающими банками, мизерным лимитом гарантирования вкладов, деньги в банках Украины не храню принципиально, как вообщем-то и в Украине в целом. Так ещё и финмониторинг прибавился к проблемам. Свои же деньги со своего счёта на свой счёт уже нельзя спокойно перевести. Вот были в своё время ставки по депозитам 13% безналоговых в валюте и 26% безналоговых в гривне. За меньше, ни один украинский банк от меня ни копейки не получит. Т. к., если не сгорит банк, то блоканёт деньги какой-нибудь финмон и будет требовать бумажки, которые чтоб получить, нужно тратить свои личные деньги и время, что ни один банк не компенсирует. Кстати моно до этого тоже так доколебался. Но моно скрины и выписки устроили. А для альфы, я значит должен ехать в другую страну, брать бумажные выписки с печатями. Пусть оплатят билеты на самолёт, смотнусь туда-обратно. И то, не знаю, есть ли вообще такое, где-то, эти печати, каменный век какой-то