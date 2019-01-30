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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1200120112021203 Додано: Сер 30 січ, 2019 23:47 Фантом написав: mephala написав: Фантом написав: У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.

Я сначала воздух набрал!

А потом понял.

Бесполезно. У меня кума похвасталась, как удобно перехватить пару тыс. грн. наличными в Привате, Моно, Альфе на недельку.Я сначала воздух набрал!А потом понял.Бесполезно.

у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом. у алки зачетная карта есть для налика. так что если не знаете тарифов то не охаивайте все скопом.



Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму.

Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал.

И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился.

Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину.

Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал.

Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс.

Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины.

Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц".

Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить. Та Алкина карта, моего друга разула на приличную сумму.Я ему когда-то посоветовал Максимум-Готивку, дали ему 50 тыс, мы поотключали все страховки. Он ей никогда не злоупотреблял, всегда спрашивал когда гаситься, естественно перед РД, которую я знал.И тут он покупает машину в салоне с большой скидкой и срочно налик понадобился.Не советуясь, идёт он в тоже отделение, к той же манагерше и ему дают вторую карту с лимитом 60 тыс. Он их обе опустошает и покупает машину.Но дурик, страховки не поотключал, РД профукал.Короче за месяц пользования 110 тысячами. Алла вкатила ему больше 6 тыс.Естественно был разбор полётов, что да как. Но человек слаб и никогда не признает своей вины.Карты Альфабанка закрыты навсегда, с формулировкой - "Вот у Привата и Монобанка всё честно, отдал сразу 4% и пользуйся почти 2 месяца, а в Альфабанке 5% за месяц".Так что оленей хватает и в Альфе, и в Моно. Это ни хорошо, ни плохо. Банкам тоже нужно за что-то жить.





примат 55% годовых, платина примата 35%



а если не платить обязательный платеж, то будет больше. примат 55% годовых, платина примата 35%а если не платить обязательный платеж, то будет больше. https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 403 З нами з: 22.12.16 Подякував: 56 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 07:07 У карты Монобанка кредитный и дебетный счет независимы друг от друга (когда можно тратить кредитные и при этом получать 10% на свои), или счет один, и надо выбирать, либо пользоваться кредитным лимитом, либо получать 10% на свои? candidat Повідомлень: 520 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 07:14 Re: Monobank candidat написав: У карты Монобанка кредитный и дебетный счет независимы друг от друга (когда можно тратить кредитные и при этом получать 10% на свои), или счет один, и надо выбирать, либо пользоваться кредитным лимитом, либо получать 10% на свои? Счет один. Потому, сначала тратятся личные средства, затем - кредитные. Счет один. Потому, сначала тратятся личные средства, затем - кредитные. Menwyy

Повідомлень: 809 З нами з: 22.12.08 Подякував: 18 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 10:49 safonovstanislav написав: Деньги перекидывал транзитом, чтоб сэкономить на комиссии. Подумал, что за пару часов, которые деньги пробудут на счету, банк не сгорит. Может, это и вызвало подозрение, что деньги пришли, тут же я хочу их снять, а банк согласно его же тарифов, ничего с этого не поимел, ещё и нал должен подвезти под заказ, получив деньги по безналу (отправлял деньги сам себе, со своего счёта на свой счёт, чтоб на комиссии сэкономить)



Затребовали доки, как деньги появились на том счету, откуда переводил. Скрины и выписки pdf им не подошли, затребовали доки с печатями. Типа, мне делать больше нечего, бегать собирать бумажки, чтоб снять свои же личные деньги Деньги перекидывал транзитом, чтоб сэкономить на комиссии. Подумал, что за пару часов, которые деньги пробудут на счету, банк не сгорит. Может, это и вызвало подозрение, что деньги пришли, тут же я хочу их снять, а банк согласно его же тарифов, ничего с этого не поимел, ещё и нал должен подвезти под заказ, получив деньги по безналу (отправлял деньги сам себе, со своего счёта на свой счёт, чтоб на комиссии сэкономить)Затребовали доки, как деньги появились на том счету, откуда переводил. Скрины и выписки pdf им не подошли, затребовали доки с печатями. Типа, мне делать больше нечего, бегать собирать бумажки, чтоб снять свои же личные деньги

гыг. ситуация канеш не приятная но почитайте что в других банках вытворяют когда приходят деньги и на них обращает внимание финмон.

вас поймали не на выходе а на входе. и доки нужно было им предоставить о легальности вошедших денег. если бы вы доказали легальность вошедших денег то выдали бы без проблем.

та же моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их. так что предложенный вам вариант с наваром для банка это было еще по божески. гыг. ситуация канеш не приятная но почитайте что в других банках вытворяют когда приходят деньги и на них обращает внимание финмон.вас поймали не на выходе а на входе. и доки нужно было им предоставить о легальности вошедших денег. если бы вы доказали легальность вошедших денег то выдали бы без проблем.та же моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их. так что предложенный вам вариант с наваром для банка это было еще по божески. mephala Повідомлень: 4004 З нами з: 07.04.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 16:03 mephala написав: , моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их., , моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их.,

подскажите у моно ограничение 250к - это на календарный месяц или за последние 30 дней? подскажите у моно ограничение 250к - это на календарный месяц или за последние 30 дней? J Повідомлень: 4333 З нами з: 19.01.08 Подякував: 20 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 16:32 mephala написав: та же моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их. так что предложенный вам вариант с наваром для банка это было еще по божески. та же моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их. так что предложенный вам вариант с наваром для банка это было еще по божески.

Как раз наоборот. Пока деньги не зачислят на счёт, их можно отправить обратно, потеряв на комиссии за перевод. А если деньги зачислили, то не выдавать их - это уже незаконно, согласно конституции Украины. А вообще, с этими всеми финмониторингами, так и хочется послать банковскую систему Украины в пешее эротическое путешествие. Уже и так со ставками по депозитам близких к нулю, налогами на депозиты, сгорающими банками, мизерным лимитом гарантирования вкладов, деньги в банках Украины не храню принципиально, как вообщем-то и в Украине в целом. Так ещё и финмониторинг прибавился к проблемам. Свои же деньги со своего счёта на свой счёт уже нельзя спокойно перевести.

Вот были в своё время ставки по депозитам 13% безналоговых в валюте и 26% безналоговых в гривне. За меньше, ни один украинский банк от меня ни копейки не получит. Т. к., если не сгорит банк, то блоканёт деньги какой-нибудь финмон и будет требовать бумажки, которые чтоб получить, нужно тратить свои личные деньги и время, что ни один банк не компенсирует.

Кстати моно до этого тоже так доколебался. Но моно скрины и выписки устроили. А для альфы, я значит должен ехать в другую страну, брать бумажные выписки с печатями. Пусть оплатят билеты на самолёт, смотнусь туда-обратно. И то, не знаю, есть ли вообще такое, где-то, эти печати, каменный век какой-то Как раз наоборот. Пока деньги не зачислят на счёт, их можно отправить обратно, потеряв на комиссии за перевод. А если деньги зачислили, то не выдавать их - это уже незаконно, согласно конституции Украины. А вообще, с этими всеми финмониторингами, так и хочется послать банковскую систему Украины в пешее эротическое путешествие. Уже и так со ставками по депозитам близких к нулю, налогами на депозиты, сгорающими банками, мизерным лимитом гарантирования вкладов, деньги в банках Украины не храню принципиально, как вообщем-то и в Украине в целом. Так ещё и финмониторинг прибавился к проблемам. Свои же деньги со своего счёта на свой счёт уже нельзя спокойно перевести.Вот были в своё время ставки по депозитам 13% безналоговых в валюте и 26% безналоговых в гривне. За меньше, ни один украинский банк от меня ни копейки не получит. Т. к., если не сгорит банк, то блоканёт деньги какой-нибудь финмон и будет требовать бумажки, которые чтоб получить, нужно тратить свои личные деньги и время, что ни один банк не компенсирует.Кстати моно до этого тоже так доколебался. Но моно скрины и выписки устроили. А для альфы, я значит должен ехать в другую страну, брать бумажные выписки с печатями. Пусть оплатят билеты на самолёт, смотнусь туда-обратно. И то, не знаю, есть ли вообще такое, где-то, эти печати, каменный век какой-то safonovstanislav Повідомлень: 1986 З нами з: 10.05.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 261 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 16:44 Re: Monobank Кто пробовал оплачивать услуги новой почтой через сайт последней, комиссия берется с кредитных? adeht01

Повідомлень: 5 З нами з: 07.06.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1200120112021203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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