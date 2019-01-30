Додано: Чет 31 січ, 2019 16:32

mephala написав: та же моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их. так что предложенный вам вариант с наваром для банка это было еще по божески. та же моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их. так что предложенный вам вариант с наваром для банка это было еще по божески.

Как раз наоборот. Пока деньги не зачислят на счёт, их можно отправить обратно, потеряв на комиссии за перевод. А если деньги зачислили, то не выдавать их - это уже незаконно, согласно конституции Украины. А вообще, с этими всеми финмониторингами, так и хочется послать банковскую систему Украины в пешее эротическое путешествие. Уже и так со ставками по депозитам близких к нулю, налогами на депозиты, сгорающими банками, мизерным лимитом гарантирования вкладов, деньги в банках Украины не храню принципиально, как вообщем-то и в Украине в целом. Так ещё и финмониторинг прибавился к проблемам. Свои же деньги со своего счёта на свой счёт уже нельзя спокойно перевести.Вот были в своё время ставки по депозитам 13% безналоговых в валюте и 26% безналоговых в гривне. За меньше, ни один украинский банк от меня ни копейки не получит. Т. к., если не сгорит банк, то блоканёт деньги какой-нибудь финмон и будет требовать бумажки, которые чтоб получить, нужно тратить свои личные деньги и время, что ни один банк не компенсирует.Кстати моно до этого тоже так доколебался. Но моно скрины и выписки устроили. А для альфы, я значит должен ехать в другую страну, брать бумажные выписки с печатями. Пусть оплатят билеты на самолёт, смотнусь туда-обратно. И то, не знаю, есть ли вообще такое, где-то, эти печати, каменный век какой-то