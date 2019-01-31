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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1202120312041205>
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:33

НБУ оштрафовал Универсал Банк почти на 15 миллионов


Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

Как сообщается на веб-сайте регулятора, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.

"Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)", - указано в сообщении НБУ.
Читайте также: У Епифания рассказали, кто приедет на его интронизацию

Более того, отмечает Нацбанк, Универсал Банк продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принял решение о прекращении с ними деловых отношений (этим клиентам установлено неприемлемо высокий риск), что свидетельствует о формальном подходе финучреждения к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/123829-n ... z5eDtc6Pky
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:41

  Ratatui написав:Опять будут цветы к 14 и животные с книгами? Или ещё каких извращений горох подкинет.

какая разница на что давать 1%?)
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:05

  proftpd66 написав:НБУ оштрафовал Универсал Банк почти на 15 миллионов


Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

Как сообщается на веб-сайте регулятора, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.

"Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)", - указано в сообщении НБУ.
Читайте также: У Епифания рассказали, кто приедет на его интронизацию

Более того, отмечает Нацбанк, Универсал Банк продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принял решение о прекращении с ними деловых отношений (этим клиентам установлено неприемлемо высокий риск), что свидетельствует о формальном подходе финучреждения к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/123829-n ... z5eDtc6Pky
вот блин, только хотел туда деньги перекинуть :(. Почитал тут про их мониторинг и чего то опасаться начал что могут заблокировать. А тут ещё и это.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:09

Re: Monobank

в январе зубы чинил под 4% .Ща по той карте на 1% меньше дало,чем,те,что на полке были :roll: реферал еще один был правда...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:13

Re: Monobank

Как-то брешут про механизм начисления кэшбеков. В январе использовал категории по 1 проценту, заработал 12,85 грязными. Спецом (для подтверждения, что я не свинорыл) сделал покупку на 8000 грн без кэшбека. И вот сегодня опять заклеймили меня свинорылом.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:14

Re: Monobank

Оу, я вже свинорил, продукти 1%...
Витрати за минулий місяць 29грн ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:16

Re: Monobank

Так там по продуктам максимальная 2% в лучшем случае
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:17

Панове, амністії по книжних не було? Вже можна Гаррі Поттера в оригіналі купувати чи лише у перекладі А-ба-ба-га-ла-ма-га?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:19

  J написав:
  mephala написав:, моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их.,

подскажите у моно ограничение 250к - это на календарный месяц или за последние 30 дней?

Блочат и за куда меньшие суммы.
Учётку члена семьи заблокировали за вход около 51к грн ща месяц.
В предыдущих месяцах было около 150к на вход.

Если Вы думаете, что можно закинуть 249,999грн в месяц и спать спокойно - то это ооооочень далеко не так.

Там реальная планка около 250к в квартал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 01 лют, 2019 00:20, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:20

Re: Monobank

Монополка.
А-банк традиційно вже непогано
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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