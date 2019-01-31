Додано: Чет 31 січ, 2019 23:33

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.Как сообщается на веб-сайте регулятора, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года."Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)", - указано в сообщении НБУ.Читайте также: У Епифания рассказали, кто приедет на его интронизациюБолее того, отмечает Нацбанк, Универсал Банк продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принял решение о прекращении с ними деловых отношений (этим клиентам установлено неприемлемо высокий риск), что свидетельствует о формальном подходе финучреждения к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.Подробнее: