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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:22
Re: Monobank
Обнулились начисленные % по депозитам. Это как понимать?
Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:24
Цветы - 16%, книги -6%. Остальное 1% ((( За прошлый месяц 2 операции на общую сумму 800 грн., кешбек 1.5 грн... "Лучший кешбек на рынке благодаря на экономии из-за отсутствия затрат на филиальную сеть" в общем...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:46
дали на книги 5% остальное 1% вестимо.
та карта, что без лимита (и в принципе без кешбечных) там 10% + 2-3 остальное...
пора уже на полку мои моно ложить, даже приват с их ревардсами в 0.8% на все уже лучше смотрится, чем моно с 0,8% чистыми на отдельные категории
Востаннє редагувалось Starter в П'ят 01 лют, 2019 00:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:46
а я думал что девушки легкого поведения будут по 20%
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:49
10% за свои. У А-банка так же. Но там хоть в свинорылы не записуют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:30
Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:35
Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:38
Зашёл после 12 ночи,дали свинорыльский кб без 1%. Сейчас, смотрю, нормальный, полноценный. Что это они, решили пересчитать?!
Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:54
А-Банка занадто хвилюється про торгове сальдо і, за словами шанованих форумчан, підтримує лише вітчизняного виробника. Моня ж колись був космополітом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 02:02
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