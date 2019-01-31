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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1202120312041205
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:22

Re: Monobank

Обнулились начисленные % по депозитам. Это как понимать?
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:24

Цветы - 16%, книги -6%. Остальное 1% ((( За прошлый месяц 2 операции на общую сумму 800 грн., кешбек 1.5 грн... "Лучший кешбек на рынке благодаря на экономии из-за отсутствия затрат на филиальную сеть" в общем...
AVF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:46

дали на книги 5% остальное 1% вестимо.

та карта, что без лимита (и в принципе без кешбечных) там 10% + 2-3 остальное...

пора уже на полку мои моно ложить, даже приват с их ревардсами в 0.8% на все уже лучше смотрится, чем моно с 0,8% чистыми на отдельные категории
Востаннє редагувалось Starter в П'ят 01 лют, 2019 00:52, всього редагувалось 2 разів.
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:46

а я думал что девушки легкого поведения будут по 20% :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:49

  klug написав:Панове, амністії по книжних не було? Вже можна Гаррі Поттера в оригіналі купувати чи лише у перекладі А-ба-ба-га-ла-ма-га?


10% за свои. У А-банка так же. Но там хоть в свинорылы не записуют.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:30

  clientage написав:
  Ratatui написав:Опять будут цветы к 14 и животные с книгами? Или ещё каких извращений горох подкинет.

Меня животные устраивают, у меня консервы закончились. Нуна затариться на полгода вперёд :mrgreen:

Так в Ашане дешевле)
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:35

  Starter написав: даже приват с их ревардсами в 0.8% на все уже лучше смотрится, чем моно с 0,8% чистыми на отдельные категории

А что,у привата КБ появился? давно я туда не заглядывал.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:38

Зашёл после 12 ночи,дали свинорыльский кб без 1%. Сейчас, смотрю, нормальный, полноценный. Что это они, решили пересчитать?!
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:54

  Фантом написав:
  klug написав:Панове, амністії по книжних не було? Вже можна Гаррі Поттера в оригіналі купувати чи лише у перекладі А-ба-ба-га-ла-ма-га?


10% за свои. У А-банка так же. Но там хоть в свинорылы не записуют.

А-Банка занадто хвилюється про торгове сальдо і, за словами шанованих форумчан, підтримує лише вітчизняного виробника. Моня ж колись був космополітом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  mihasik написав:Зашёл после 12 ночи,дали свинорыльский кб без 1%. Сейчас, смотрю, нормальный, полноценный. Что это они, решили пересчитать?!


Та же фигня: зашел сейчас - появились более высокие проценты за свои
AVF
 
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  #<1 ... 1202120312041205
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