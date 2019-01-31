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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 02:26
теперь хоть за свои можно что-то купить, но у тех у кого минус большой, то будут пополнять в конце месяца чтобы выйти в плюсы
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:29
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:55
Re: Monobank
Наверное у всех так...
P.S. После полуночи сразу было -5%, притом что в январе была всего лишь одна некэшбечная трата (Убер). В декабре было -4%.
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