Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:51

mephala написав: safonovstanislav написав: Как раз наоборот. Пока деньги не зачислят на счёт, их можно отправить обратно, потеряв на комиссии за перевод. А если деньги зачислили, то не выдавать их - это уже незаконно, согласно конституции Украины. А вообще, с этими всеми финмониторингами, так и хочется послать банковскую систему Украины в пешее эротическое путешествие. Как раз наоборот. Пока деньги не зачислят на счёт, их можно отправить обратно, потеряв на комиссии за перевод. А если деньги зачислили, то не выдавать их - это уже незаконно, согласно конституции Украины. А вообще, с этими всеми финмониторингами, так и хочется послать банковскую систему Украины в пешее эротическое путешествие.

ну народ описывает ситуации по монобанде что деньги зачисляют на счет и потом сразу же убирают с счета - типа деньги зашли но мы помаринуем пока не докажете их законность. на такой вариант не хотели нарваться? ну народ описывает ситуации по монобанде что деньги зачисляют на счет и потом сразу же убирают с счета - типа деньги зашли но мы помаринуем пока не докажете их законность. на такой вариант не хотели нарваться?

Мне вообще это всё не нравится. Доказывать невиновность - это не правильно. Это тоже самое, что пришёл в магазин, у тебя взяли деньги за товар, а потом говорят, докажи, что ты эти деньги не украл. Пока не докажешь, товара не получишь и деньги не вернём. Твои деньги в заложниках у магазина. Тоже самое сейчас делают банки. Ставят человека в неудобную позу, и говорят, делай то, что мы решили, или своих денег не получишь. А суды - это время, а деньги всегда нужны срочно, т. к. всегда переводятся с какой-то целью