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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 02:26
теперь хоть за свои можно что-то купить, но у тех у кого минус большой, то будут пополнять в конце месяца чтобы выйти в плюсы
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:29
AVF написав: mihasik написав:
Зашёл после 12 ночи,дали свинорыльский кб без 1%. Сейчас, смотрю, нормальный, полноценный. Что это они, решили пересчитать?!
Та же фигня: зашел сейчас - появились более высокие проценты за свои
И у меня так же
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motosmile
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:55
Наверное у всех так...
P.S. После полуночи сразу было -5%, притом что в январе была всего лишь одна некэшбечная трата (Убер). В декабре было -4%.
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Vorlon
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:19
motosmile написав: AVF написав: mihasik написав:
Зашёл после 12 ночи,дали свинорыльский кб без 1%. Сейчас, смотрю, нормальный, полноценный. Что это они, решили пересчитать?!
Та же фигня: зашел сейчас - появились более высокие проценты за свои
И у меня так же
тоже))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:20
mihasik написав: clientage написав: Ratatui написав:
Опять будут цветы к 14 и животные с книгами? Или ещё каких извращений горох подкинет.
Меня животные устраивают, у меня консервы закончились. Нуна затариться на полгода вперёд
Так в Ашане дешевле)
В Ашане выбора нет, я своих кунов кормить вискасом не буду.. а на зоотовары.ком со скидкой 17% и КБ 20 мне нравится покупать) поскольку котобанда редко заботится о своих, то в основном приходится с 2% викиными покупать..
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Alex_ki
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:24
safonovstanislav написав:
Как раз наоборот. Пока деньги не зачислят на счёт, их можно отправить обратно, потеряв на комиссии за перевод. А если деньги зачислили, то не выдавать их - это уже незаконно, согласно конституции Украины. А вообще, с этими всеми финмониторингами, так и хочется послать банковскую систему Украины в пешее эротическое путешествие.
ну народ описывает ситуации по монобанде что деньги зачисляют на счет и потом сразу же убирают с счета - типа деньги зашли но мы помаринуем пока не докажете их законность. на такой вариант не хотели нарваться?
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mephala
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:43
klug написав:
Панове, амністії по книжних не було? Вже можна Гаррі Поттера в оригіналі купувати чи лише у перекладі А-ба-ба-га-ла-ма-га?
Навіть не сподівайтесь.
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Людина з вулиці
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:48
wolt450 написав:
Монополка.
А-банк традиційно вже непогано
Как и когда банк выплачивает % за прошлый месяц на положительный остаток?
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:51
mephala написав: safonovstanislav написав:
Как раз наоборот. Пока деньги не зачислят на счёт, их можно отправить обратно, потеряв на комиссии за перевод. А если деньги зачислили, то не выдавать их - это уже незаконно, согласно конституции Украины. А вообще, с этими всеми финмониторингами, так и хочется послать банковскую систему Украины в пешее эротическое путешествие.
ну народ описывает ситуации по монобанде что деньги зачисляют на счет и потом сразу же убирают с счета - типа деньги зашли но мы помаринуем пока не докажете их законность. на такой вариант не хотели нарваться?
Мне вообще это всё не нравится. Доказывать невиновность - это не правильно. Это тоже самое, что пришёл в магазин, у тебя взяли деньги за товар, а потом говорят, докажи, что ты эти деньги не украл. Пока не докажешь, товара не получишь и деньги не вернём. Твои деньги в заложниках у магазина. Тоже самое сейчас делают банки. Ставят человека в неудобную позу, и говорят, делай то, что мы решили, или своих денег не получишь. А суды - это время, а деньги всегда нужны срочно, т. к. всегда переводятся с какой-то целью
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:56
Олег Гороховский
для
monobank beta
2 мин. ·
Праздник на улице клиентов monobank. У нас произошел сбой и система, которая считает индивидуальные кэшбеки поломалась и всем отправили одинаковые кэшбеки.
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Vorlon
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