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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1204120512061207>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 02:26

теперь хоть за свои можно что-то купить, но у тех у кого минус большой, то будут пополнять в конце месяца чтобы выйти в плюсы
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:29

  AVF написав:
  mihasik написав:Зашёл после 12 ночи,дали свинорыльский кб без 1%. Сейчас, смотрю, нормальный, полноценный. Что это они, решили пересчитать?!


Та же фигня: зашел сейчас - появились более высокие проценты за свои


И у меня так же
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:55

Re: Monobank

Наверное у всех так... :?

P.S. После полуночи сразу было -5%, притом что в январе была всего лишь одна некэшбечная трата (Убер). В декабре было -4%.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:19

  motosmile написав:
  AVF написав:
  mihasik написав:Зашёл после 12 ночи,дали свинорыльский кб без 1%. Сейчас, смотрю, нормальный, полноценный. Что это они, решили пересчитать?!


Та же фигня: зашел сейчас - появились более высокие проценты за свои


И у меня так же

тоже))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:20

Re: Monobank

mihasik написав:
  clientage написав:
  Ratatui написав:Опять будут цветы к 14 и животные с книгами? Или ещё каких извращений горох подкинет.

Меня животные устраивают, у меня консервы закончились. Нуна затариться на полгода вперёд :mrgreen:

Так в Ашане дешевле)
В Ашане выбора нет, я своих кунов кормить вискасом не буду.. а на зоотовары.ком со скидкой 17% и КБ 20 мне нравится покупать) поскольку котобанда редко заботится о своих, то в основном приходится с 2% викиными покупать..
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:24

  safonovstanislav написав:Как раз наоборот. Пока деньги не зачислят на счёт, их можно отправить обратно, потеряв на комиссии за перевод. А если деньги зачислили, то не выдавать их - это уже незаконно, согласно конституции Украины. А вообще, с этими всеми финмониторингами, так и хочется послать банковскую систему Украины в пешее эротическое путешествие.

ну народ описывает ситуации по монобанде что деньги зачисляют на счет и потом сразу же убирают с счета - типа деньги зашли но мы помаринуем пока не докажете их законность. на такой вариант не хотели нарваться? :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:43

  klug написав:Панове, амністії по книжних не було? Вже можна Гаррі Поттера в оригіналі купувати чи лише у перекладі А-ба-ба-га-ла-ма-га?

Навіть не сподівайтесь.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:48

  wolt450 написав:Монополка.
А-банк традиційно вже непогано

Как и когда банк выплачивает % за прошлый месяц на положительный остаток?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:51

  mephala написав:
  safonovstanislav написав:Как раз наоборот. Пока деньги не зачислят на счёт, их можно отправить обратно, потеряв на комиссии за перевод. А если деньги зачислили, то не выдавать их - это уже незаконно, согласно конституции Украины. А вообще, с этими всеми финмониторингами, так и хочется послать банковскую систему Украины в пешее эротическое путешествие.

ну народ описывает ситуации по монобанде что деньги зачисляют на счет и потом сразу же убирают с счета - типа деньги зашли но мы помаринуем пока не докажете их законность. на такой вариант не хотели нарваться? :roll:

Мне вообще это всё не нравится. Доказывать невиновность - это не правильно. Это тоже самое, что пришёл в магазин, у тебя взяли деньги за товар, а потом говорят, докажи, что ты эти деньги не украл. Пока не докажешь, товара не получишь и деньги не вернём. Твои деньги в заложниках у магазина. Тоже самое сейчас делают банки. Ставят человека в неудобную позу, и говорят, делай то, что мы решили, или своих денег не получишь. А суды - это время, а деньги всегда нужны срочно, т. к. всегда переводятся с какой-то целью
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:56

Олег Гороховский‎
для
monobank beta
2 мин. ·

Праздник на улице клиентов monobank. У нас произошел сбой и система, которая считает индивидуальные кэшбеки поломалась и всем отправили одинаковые кэшбеки.
Vorlon
 
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