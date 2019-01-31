RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1204120512061207
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:56

  sens написав:
  wolt450 написав:Монополка.
А-банк традиційно вже непогано

Как и когда банк выплачивает % за прошлый месяц на положительный остаток?

к обеду было уже раньше
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2276
З нами з: 03.12.14
Подякував: 257 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:59

  Vorlon написав:Олег Гороховский‎
для
monobank beta
2 мин. ·

Праздник на улице клиентов monobank. У нас произошел сбой и система, которая считает индивидуальные кэшбеки поломалась и всем отправили одинаковые кэшбеки.


146%, что никакого сбоя нет, просто решили подстегнуть немного подупавшие от постоянных покращень обороты.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8570
З нами з: 16.11.11
Подякував: 654 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:07

  Vorlon написав:Олег Гороховский‎
для
monobank beta
2 мин. ·

Праздник на улице клиентов monobank. У нас произошел сбой и система, которая считает индивидуальные кэшбеки поломалась и всем отправили одинаковые кэшбеки.

Ай да праздник, обрыдаться — 1,6% в супермаркетах за свои :twisted:
монобанда совсем потеряла всякую связь с реальностью
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 8980
З нами з: 23.01.13
Подякував: 260 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:21

???

пільговий з 01/01/19, погасити до 28/02/19, якщо не погасиш, але сплатиш мінімальний платіж, попадеш на 3,2%, які нарахують за січень чи за січень+лютий?
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1754
З нами з: 19.04.16
Подякував: 113 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:26

  WachtAmRhein написав:146%, что никакого сбоя нет, просто решили подстегнуть немного подупавшие от постоянных покращень обороты.

Амнистия свинорылам.
Только не сильно то и нужно за 1%. Полежит дальше.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3961
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:30

  wig написав:
  WachtAmRhein написав:146%, что никакого сбоя нет, просто решили подстегнуть немного подупавшие от постоянных покращень обороты.

Амнистия свинорылам.
Только не сильно то и нужно за 1%. Полежит дальше.

в конкорде нет абонплаты как в прокредите за 150 грн , нет комиссии за свои в банкоматах и процент на свои 11% , если еще платить в магазинах будет КБ = 1% :mrgreen:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11282
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:33

  sens написав:если еще платить в магазинах будет КБ = 1%

Что бы платить дебетной, аргументы должны быть посильней одного процента грязными.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3961
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1204120512061207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balbesik, Слушатель, IDAN, Koticoff, Lost, Majestic-12 [Bot], PUMB, Surz, TDK і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67076)
01.02.2019 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.