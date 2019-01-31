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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:56
sens написав: wolt450 написав:
Монополка.
А-банк традиційно вже непогано
Как и когда банк выплачивает % за прошлый месяц на положительный остаток?
к обеду было уже раньше
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:59
Vorlon написав:
Олег Гороховский
для
monobank beta
2 мин. ·
Праздник на улице клиентов monobank. У нас произошел сбой и система, которая считает индивидуальные кэшбеки поломалась и всем отправили одинаковые кэшбеки.
146%, что никакого сбоя нет, просто решили подстегнуть немного подупавшие от постоянных покращень обороты.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:07
Vorlon написав:
Олег Гороховский
для
monobank beta
2 мин. ·
Праздник на улице клиентов monobank. У нас произошел сбой и система, которая считает индивидуальные кэшбеки поломалась и всем отправили одинаковые кэшбеки.
Ай да праздник, обрыдаться — 1,6% в супермаркетах за свои
монобанда совсем потеряла всякую связь с реальностью
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:21
пільговий з 01/01/19, погасити до 28/02/19, якщо не погасиш, але сплатиш мінімальний платіж, попадеш на 3,2%, які нарахують за січень чи за січень+лютий?
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:26
WachtAmRhein написав:
146%, что никакого сбоя нет, просто решили подстегнуть немного подупавшие от постоянных покращень обороты.
Амнистия свинорылам.
Только не сильно то и нужно за 1%. Полежит дальше.
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wig
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:30
wig написав: WachtAmRhein написав:
146%, что никакого сбоя нет, просто решили подстегнуть немного подупавшие от постоянных покращень обороты.
Амнистия свинорылам.
Только не сильно то и нужно за 1%. Полежит дальше.
в конкорде нет абонплаты как в прокредите за 150 грн , нет комиссии за свои в банкоматах и процент на свои 11% , если еще платить в магазинах будет КБ = 1%
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:33
sens написав:
если еще платить в магазинах будет КБ = 1%
Что бы платить дебетной, аргументы должны быть посильней одного процента грязными.
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wig
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