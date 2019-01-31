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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:16
sens написав:
собираю за месяц по всем картам других банков ( ранее был таковым транзитером Приватбанк ) и в конце месяца на сберегательную карту Скайбанк под 16%
Заинтересовался.Почитал условия по этой сберегательной карте. Ох и накрутили. 16 процентов на МИНИМАЛЬНЫЙ ежедневный остаток в месяце.А если хоть один день был ноль на счету так вообще не начисляется.
Востаннє редагувалось посетитель
в П'ят 01 лют, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:17
посетитель написав: sens написав:
собираю за месяц по всем картам других банков ( ранее был таковым транзитером Приватбанк ) и в конце месяца на сберегательную карту Скайбанк под 16%
Заинтересовался.Почитал условия по этой сберегательной карте. Ох и накрутили. 16 процентов на МИНИМАЛЬНЫЙ остаток. А если хоть один день был ноль на счету так вообще не начисляется.
рекомендация для пополнения за 3 дня до окончания месяца
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:18
Да лучше уже шарик без этих приколов.
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wig
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:19
wig написав:
Да лучше уже шарик без этих приколов.
Это для тех у кого шарик и депощитка под завязку
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:24
sens написав: wig написав:
Да лучше уже шарик без этих приколов.
Это для тех у кого шарик и депощитка под завязку
Ну так уж лучше депозит умный от хитропопой аллы
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:45
Stringer написав:
Ну так уж лучше депозит умный от хитропопой аллы
если на месяц то лучше газмяс тогда
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