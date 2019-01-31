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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1205120612071208
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:16

  sens написав:собираю за месяц по всем картам других банков ( ранее был таковым транзитером Приватбанк ) и в конце месяца на сберегательную карту Скайбанк под 16%
Заинтересовался.Почитал условия по этой сберегательной карте. Ох и накрутили. 16 процентов на МИНИМАЛЬНЫЙ ежедневный остаток в месяце.А если хоть один день был ноль на счету так вообще не начисляется.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 01 лют, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:17

  посетитель написав:
  sens написав:собираю за месяц по всем картам других банков ( ранее был таковым транзитером Приватбанк ) и в конце месяца на сберегательную карту Скайбанк под 16%
Заинтересовался.Почитал условия по этой сберегательной карте. Ох и накрутили. 16 процентов на МИНИМАЛЬНЫЙ остаток. А если хоть один день был ноль на счету так вообще не начисляется.
рекомендация для пополнения за 3 дня до окончания месяца
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:18

Да лучше уже шарик без этих приколов.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:19

  wig написав:Да лучше уже шарик без этих приколов.

Это для тех у кого шарик и депощитка под завязку
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:24

  sens написав:
  wig написав:Да лучше уже шарик без этих приколов.

Это для тех у кого шарик и депощитка под завязку

Ну так уж лучше депозит умный от хитропопой аллы
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  #<1 ... 1205120612071208
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