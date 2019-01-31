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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:13
Может кто-то вкурсе какой mcc в магазинах канцтоваров "Акварель"?
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Surz
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:51
Порт написав:
Когда начисляют проценты на остаток по карте?
В январе прям 1 числа начислили, примерно в 14-00
Сегодня еще не было
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goraidetkmag
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:07
goraidetkmag написав: Порт написав:
Когда начисляют проценты на остаток по карте?
В январе прям 1 числа начислили, примерно в 14-00
Сегодня еще не было
У них система посыпалась, т.к. почти у всех был положительный остаток в январе и нужно начислять %%. Раньше почти все в минусе были и сравнительно быстро проценты посчитали.
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Vint
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:25
борода,пять страниц назад
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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