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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1206120712081209
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:13

Re: Monobank

Может кто-то вкурсе какой mcc в магазинах канцтоваров "Акварель"?
Surz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:51

  Порт написав:Когда начисляют проценты на остаток по карте?


В январе прям 1 числа начислили, примерно в 14-00
Сегодня еще не было
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:07

  goraidetkmag написав:
  Порт написав:Когда начисляют проценты на остаток по карте?


В январе прям 1 числа начислили, примерно в 14-00
Сегодня еще не было

У них система посыпалась, т.к. почти у всех был положительный остаток в январе и нужно начислять %%. Раньше почти все в минусе были и сравнительно быстро проценты посчитали.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:25

  Igor3777 написав:Такие дела )


https://etcetera.media/bank-tigipko-osh ... n_get_more

борода,пять страниц назад
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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  #<1 ... 1206120712081209
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