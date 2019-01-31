|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:13
Re: Monobank
Может кто-то вкурсе какой mcc в магазинах канцтоваров "Акварель"?
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:51
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:07
У них система посыпалась, т.к. почти у всех был положительный остаток в январе и нужно начислять %%. Раньше почти все в минусе были и сравнительно быстро проценты посчитали.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:25
борода,пять страниц назад
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
|