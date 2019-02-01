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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:13
Re: Monobank
Может кто-то вкурсе какой mcc в магазинах канцтоваров "Акварель"?
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:51
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:07
У них система посыпалась, т.к. почти у всех был положительный остаток в январе и нужно начислять %%. Раньше почти все в минусе были и сравнительно быстро проценты посчитали.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:25
борода,пять страниц назад
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:36
Горячка сетует до конца дня все будет
никому не верю
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:30
Самый инновауионный банк я так понимаю %%, на калькуляторн или на счетах считает?
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:49
В январе прям 1 числа начислили, примерно в 14-00
Сегодня еще не было[/quote]
У них система посыпалась, т.к. почти у всех был положительный остаток в январе и нужно начислять %%. Раньше почти все в минусе были и сравнительно быстро проценты посчитали.[/quote]
Горячка сетует до конца дня все будет[/quote]
Но так ничего и не было.
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