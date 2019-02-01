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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1207120812091210>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:13

Re: Monobank

Может кто-то вкурсе какой mcc в магазинах канцтоваров "Акварель"?
Surz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:51

  Порт написав:Когда начисляют проценты на остаток по карте?


В январе прям 1 числа начислили, примерно в 14-00
Сегодня еще не было
goraidetkmag
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:07

  goraidetkmag написав:
  Порт написав:Когда начисляют проценты на остаток по карте?


В январе прям 1 числа начислили, примерно в 14-00
Сегодня еще не было

У них система посыпалась, т.к. почти у всех был положительный остаток в январе и нужно начислять %%. Раньше почти все в минусе были и сравнительно быстро проценты посчитали.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:25

  Igor3777 написав:Такие дела )


https://etcetera.media/bank-tigipko-osh ... n_get_more

борода,пять страниц назад
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:36

  Vint написав:
  goraidetkmag написав:
  Порт написав:Когда начисляют проценты на остаток по карте?


В январе прям 1 числа начислили, примерно в 14-00
Сегодня еще не было

У них система посыпалась, т.к. почти у всех был положительный остаток в январе и нужно начислять %%. Раньше почти все в минусе были и сравнительно быстро проценты посчитали.

Горячка сетует до конца дня все будет
никому не верю
sens
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Самый инновауионный банк я так понимаю %%, на калькуляторн или на счетах считает?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:41

У нього лапки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:49

  Порт написав:Когда начисляют проценты на остаток по карте?


В январе прям 1 числа начислили, примерно в 14-00
Сегодня еще не было[/quote]
У них система посыпалась, т.к. почти у всех был положительный остаток в январе и нужно начислять %%. Раньше почти все в минусе были и сравнительно быстро проценты посчитали.[/quote]
Горячка сетует до конца дня все будет[/quote]

Но так ничего и не было.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:07

Re: Monobank

  sens написав:Горячка сетует до конца дня все будет

еще не вечер + газмяс ровно в 21 отстрелялся
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:18

  Starter написав:
  sens написав:Горячка сетует до конца дня все будет

еще не вечер + газмяс ровно в 21 отстрелялся

Тазик в 8-36 выплатил ежемесячные %. Одна банковская группа....
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