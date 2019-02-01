Универсалу впаяли штраф за плохой финмон
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:26
Штрафанули
Универсалу впаяли штраф за плохой финмон
Skiw
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:51
Re: Monobank
Выплатили наконец.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:55
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:58
Re: Monobank
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