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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1207120812091210
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:26

Штрафанули

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... gfvg%24%24

Универсалу впаяли штраф за плохой финмон
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:51

Re: Monobank

Выплатили наконец.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:55

  lel написав:Выплатили наконец.

пока нема
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:58

Re: Monobank

  lel написав:Выплатили наконец.

на одну карту из двух дали
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  #<1 ... 1207120812091210
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