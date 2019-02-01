Додано: Суб 02 лют, 2019 11:31

Vorlon написав: Праздник на улице клиентов monobank. У нас произошел сбой и система, которая считает индивидуальные кэшбеки поломалась и всем отправили одинаковые кэшбеки. Праздник на улице клиентов monobank. У нас произошел сбой и система, которая считает индивидуальные кэшбеки поломалась и всем отправили одинаковые кэшбеки.

А для кого сегодня праздник?Вчера выпустили в Gplay обновление 1.19.7 и сегодня у многих начались проблемы с мобильным приложением. Удаление данных приложения, перезагрузка телефона — ни чего не помогает. Сделал откат на версию 1.19.6 и заработало.Написал в поддержку про данную проблему — общаются, как с ребёнком и глаголят о проблеме с входом в приложение. Но у меня-то с трудом заходит, а потом виснет на главном экране...Зашел в Gplay, а там писатели. На 4PDA подсказали, что ребята банка в курсе и должны новую обнову выдать сегодня.Вывод. Надо сделать серьезные дела — не спеши обновлять приложение.ps Какой бы банк нибыл, но от человеского фактора не застрахован. Я так понимаю, что про сорри-бонус даже и вспоминать не стоит...