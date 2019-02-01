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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1207120812091210
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:26

Штрафанули

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... gfvg%24%24

Универсалу впаяли штраф за плохой финмон
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:51

Re: Monobank

Выплатили наконец.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:55

  lel написав:Выплатили наконец.

пока нема
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:58

Re: Monobank

  lel написав:Выплатили наконец.

на одну карту из двух дали
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:31

Re: Monobank

  Vorlon написав:Праздник на улице клиентов monobank. У нас произошел сбой и система, которая считает индивидуальные кэшбеки поломалась и всем отправили одинаковые кэшбеки.
А для кого сегодня праздник?

Вчера выпустили в Gplay обновление 1.19.7 и сегодня у многих начались проблемы с мобильным приложением. Удаление данных приложения, перезагрузка телефона — ни чего не помогает. Сделал откат на версию 1.19.6 и заработало.

Написал в поддержку про данную проблему — общаются, как с ребёнком и глаголят о проблеме с входом в приложение. Но у меня-то с трудом заходит, а потом виснет на главном экране...
Зашел в Gplay, а там писатели давай писать про проблемы с приложением. На 4PDA подсказали, что ребята банка в курсе и должны новую обнову выдать сегодня.

Вывод. Надо сделать серьезные дела — не спеши обновлять приложение.

ps Какой бы банк нибыл, но от человеского фактора не застрахован. Я так понимаю, что про сорри-бонус даже и вспоминать не стоит... :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:04

  MASolomko написав:Вчера выпустили в Gplay обновление 1.19.7 и сегодня у многих начались проблемы с мобильным приложением. Удаление данных приложения, перезагрузка телефона — ни чего не помогает. Сделал откат на версию 1.19.6 и заработало.

Написал в поддержку про данную проблему — общаются, как с ребёнком и глаголят о проблеме с входом в приложение. Но у меня-то с трудом заходит, а потом виснет на главном экране...

Никаких проблем не наблюдаю. Заходит мгновенно и с виду всё работает хорошо и быстро. Honor 8X. Телефон не перезагружал уже 590 часов.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:16

Re: Monobank

  MASolomko написав:Но у меня-то с трудом заходит, а потом виснет на главном экране...
ваще не пущает.Очистить данные помогло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:33

  MASolomko написав:Я так понимаю, что про сорри-бонус даже и вспоминать не стоит... :(

Так сорри-бонус уже типа дали авансом, неурезанный кэшбек даже матерым свинорылам :)
sola
 
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