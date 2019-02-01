Универсалу впаяли штраф за плохой финмон
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:26
Штрафанули
Универсалу впаяли штраф за плохой финмон
Skiw
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:51
Re: Monobank
Выплатили наконец.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:55
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:58
Re: Monobank
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:31
Re: Monobank
А для кого сегодня праздник?
Вчера выпустили в Gplay обновление 1.19.7 и сегодня у многих начались проблемы с мобильным приложением. Удаление данных приложения, перезагрузка телефона — ни чего не помогает. Сделал откат на версию 1.19.6 и заработало.
Написал в поддержку про данную проблему — общаются, как с ребёнком и глаголят о проблеме с входом в приложение. Но у меня-то с трудом заходит, а потом виснет на главном экране...
Зашел в Gplay, а там писатели
Вывод. Надо сделать серьезные дела — не спеши обновлять приложение.
ps Какой бы банк нибыл, но от человеского фактора не застрахован. Я так понимаю, что про сорри-бонус даже и вспоминать не стоит...
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:04
Никаких проблем не наблюдаю. Заходит мгновенно и с виду всё работает хорошо и быстро. Honor 8X. Телефон не перезагружал уже 590 часов.
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:16
Re: Monobank
ваще не пущает.Очистить данные помогло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:33
Додано: Суб 02 лют, 2019 14:35
НА ТЕБЕ РУБЛЬ И НИ В ЧЁМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙ
solaУ меня 1% на всё
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:15
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