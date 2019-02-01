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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1208120912101211
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:56

Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?
zinchenko_darya
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Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:21

zinchenko_darya
ТАС "Большая пятёрка" или "Weekend Card".
Vorlon
 
Повідомлень: 6436
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Подякував: 345 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:35

  Vorlon написав:zinchenko_darya
ТАС "Большая пятёрка" или "Weekend Card".


Викенд - платная, да и кред лим в тассе попробуй получи :roll:
Igor3777
 
Повідомлень: 26
З нами з: 06.01.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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