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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:56
Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?
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zinchenko_darya
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:21
zinchenko_darya
ТАС "Большая пятёрка" или "Weekend Card".
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Vorlon
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:35
Vorlon написав:zinchenko_darya
ТАС "Большая пятёрка" или "Weekend Card".
Викенд - платная, да и кред лим в тассе попробуй получи
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Igor3777
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