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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 15:56
Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?
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zinchenko_darya
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:21
zinchenko_darya
ТАС "Большая пятёрка" или "Weekend Card".
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Vorlon
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Додано: Суб 02 лют, 2019 16:35
Vorlon написав:zinchenko_darya
ТАС "Большая пятёрка" или "Weekend Card".
Викенд - платная, да и кред лим в тассе попробуй получи
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Igor3777
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Vorlon
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MASolomko
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Додано: Суб 02 лют, 2019 17:23
Я как бы и говорю, о том что пробовал.
И это с официальной зп 10+
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Igor3777
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Додано: Суб 02 лют, 2019 17:38
Igor3777 а сколько вы просили?
У мамы оф ЗП 4 тыс, ей налили на Б5 - 1к (просили 10), через 3 месяца подняли до 3к, на вику - 5к (просили 5), на пудру - 5к (просили 5)
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Hack-Stock
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Додано: Суб 02 лют, 2019 17:54
Hack-Stock написав:Igor3777
а сколько вы просили?
У мамы оф ЗП 4 тыс, ей налили на Б5 - 1к (просили 10), через 3 месяца подняли до 3к, на вику - 5к (просили 5), на пудру - 5к (просили 5)
Девушка в отделении спросила сколько
Я спросил, а можно 10-15 ?
Девушка говорит да 15 без проблем, ну давайте говорю )
Или думаете что я 0 попросил, а теперь нарекаю на самый лудший банк ?
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Igor3777
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:17
zinchenko_darya написав:
Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?
Идея?
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mihasik
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:18
У меня у товарища,3 мес не пользовался, в прошлом месяце было 2% кредитными на всех категориях,которые предлагали. И такое бывает.
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mihasik
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