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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1208120912101211
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:56

Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:21

zinchenko_darya
ТАС "Большая пятёрка" или "Weekend Card".
Vorlon
 
Повідомлень: 6438
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:35

  Vorlon написав:zinchenko_darya
ТАС "Большая пятёрка" или "Weekend Card".


Викенд - платная, да и кред лим в тассе попробуй получи :roll:
Igor3777
 
Повідомлень: 28
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:56

  Igor3777 написав:
  Vorlon написав:zinchenko_darya
ТАС "Большая пятёрка" или "Weekend Card".


Викенд - платная, да и кред лим в тассе попробуй получи :roll:

Взял, попробовал и получил три с хвостиком года назад. Сейчас есть обе. Не попробуешь - точно не получишь ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 6438
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:59

Re: Monobank

  хуторянка написав:solaУ меня 1% на всё :mrgreen:
Тоже, только за кредитные :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:23

  Vorlon написав:
  Igor3777 написав:
  Vorlon написав:zinchenko_darya
ТАС "Большая пятёрка" или "Weekend Card".


Викенд - платная, да и кред лим в тассе попробуй получи :roll:

Взял, попробовал и получил три с хвостиком года назад. Сейчас есть обе. Не попробуешь - точно не получишь ;)

Зображення

Я как бы и говорю, о том что пробовал.
И это с официальной зп 10+
Igor3777
 
Повідомлень: 28
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:38

Re: Monobank

Igor3777 а сколько вы просили?
У мамы оф ЗП 4 тыс, ей налили на Б5 - 1к (просили 10), через 3 месяца подняли до 3к, на вику - 5к (просили 5), на пудру - 5к (просили 5)
Hack-Stock
 
Повідомлень: 163
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:54

  Hack-Stock написав:Igor3777 а сколько вы просили?
У мамы оф ЗП 4 тыс, ей налили на Б5 - 1к (просили 10), через 3 месяца подняли до 3к, на вику - 5к (просили 5), на пудру - 5к (просили 5)

Девушка в отделении спросила сколько
Я спросил, а можно 10-15 ?
Девушка говорит да 15 без проблем, ну давайте говорю )
Или думаете что я 0 попросил, а теперь нарекаю на самый лудший банк ? :mrgreen:
Igor3777
 
Повідомлень: 28
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:17

  zinchenko_darya написав:Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?

Идея?
mihasik
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Повідомлень: 565
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:18

У меня у товарища,3 мес не пользовался, в прошлом месяце было 2% кредитными на всех категориях,которые предлагали. И такое бывает.
mihasik
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Повідомлень: 565
З нами з: 26.10.11
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  #<1 ... 1208120912101211
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