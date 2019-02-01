И что там хорошего? Кэшбек не на всё, в отличие моих вариантов...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:20
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:23
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:29
Да я понимаю - моя Идея наверное окончательно легла на полку. Серьёзно задумался над закрытием.
Додано: Суб 02 лют, 2019 18:32
ТАС Б5 - наликом выплата но хрен получиш лимит
Сима какую нить визу - от 3% до 7% и потом еще побегай за ликвидными фантиками
алла трэвэл - 3% но забрать фантики можно только тратами на путешествия
так что сложности есть везде
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