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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1209121012111212
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:20

  mihasik написав:Идея?

И что там хорошего? Кэшбек не на всё, в отличие моих вариантов...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:23

  Vorlon написав:
  mihasik написав:Идея?

И что там хорошего? Кэшбек не на всё, в отличие моих вариантов...

А~ля максимум от Аллы,кто не хочет орехи есть.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:29

Да я понимаю - моя Идея наверное окончательно легла на полку. Серьёзно задумался над закрытием.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:32

  zinchenko_darya написав:Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?

ТАС Б5 - наликом выплата но хрен получиш лимит
Сима какую нить визу - от 3% до 7% и потом еще побегай за ликвидными фантиками
алла трэвэл - 3% но забрать фантики можно только тратами на путешествия
так что сложности есть везде
mephala
 
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