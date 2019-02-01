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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1210121112121213>
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:20

  mihasik написав:Идея?

И что там хорошего? Кэшбек не на всё, в отличие моих вариантов...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:23

  Vorlon написав:
  mihasik написав:Идея?

И что там хорошего? Кэшбек не на всё, в отличие моих вариантов...

А~ля максимум от Аллы,кто не хочет орехи есть.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:29

Да я понимаю - моя Идея наверное окончательно легла на полку. Серьёзно задумался над закрытием.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:32

  zinchenko_darya написав:Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?

ТАС Б5 - наликом выплата но хрен получиш лимит
Сима какую нить визу - от 3% до 7% и потом еще побегай за ликвидными фантиками
алла трэвэл - 3% но забрать фантики можно только тратами на путешествия
так что сложности есть везде
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:16

  mihasik написав:
  zinchenko_darya написав:Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?

Идея?


Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:17

  Igor3777 написав:
  Hack-Stock написав:Igor3777 а сколько вы просили?
У мамы оф ЗП 4 тыс, ей налили на Б5 - 1к (просили 10), через 3 месяца подняли до 3к, на вику - 5к (просили 5), на пудру - 5к (просили 5)

Девушка в отделении спросила сколько
Я спросил, а можно 10-15 ?
Девушка говорит да 15 без проблем, ну давайте говорю )
Или думаете что я 0 попросил, а теперь нарекаю на самый лудший банк ? :mrgreen:

маме просто звонили и спрашивали при открытии Б5 (это была первая карта в банке, которую открывали) зачем вам 10к, что вы собираетесь покупать когда у вас зп 4к...
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:17

  mephala написав:
  zinchenko_darya написав:Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?

ТАС Б5 - наликом выплата но хрен получиш лимит
Сима какую нить визу - от 3% до 7% и потом еще побегай за ликвидными фантиками
алла трэвэл - 3% но забрать фантики можно только тратами на путешествия
так что сложности есть везде


АБанк - но проблемо.
живі гроші, єдине що треба картку зробити (є ряд умов)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:25

  Hack-Stock написав:
  Igor3777 написав:
  Hack-Stock написав:Igor3777 а сколько вы просили?
У мамы оф ЗП 4 тыс, ей налили на Б5 - 1к (просили 10), через 3 месяца подняли до 3к, на вику - 5к (просили 5), на пудру - 5к (просили 5)

Девушка в отделении спросила сколько
Я спросил, а можно 10-15 ?
Девушка говорит да 15 без проблем, ну давайте говорю )
Или думаете что я 0 попросил, а теперь нарекаю на самый лудший банк ? :mrgreen:

маме просто звонили и спрашивали при открытии Б5 (это была первая карта в банке, которую открывали) зачем вам 10к, что вы собираетесь покупать когда у вас зп 4к...


На работе, на этой неделе раздали выписки по зп за 2018, официальные с печатями и подписями первых лиц моего места работы. Вот думаю мож сходить с этой выпиской в тас, спросить где мой лимит, мол вот моя зп. Покатит, как думаете ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:34

  Igor3777 написав:
На работе, на этой неделе раздали выписки по зп за 2018, официальные с печатями и подписями первых лиц моего места работы. Вот думаю мож сходить с этой выпиской в тас, спросить где мой лимит, мол вот моя зп. Покатит, как думаете ?

имхо, вряд ли.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:54

  Igor3777 написав:
  mihasik написав:
  zinchenko_darya написав:Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?

Идея?


Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?

Зачем онлайн
mihasik
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