Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?[/quote]
Зачем онлайн[/quote]
5% за кредитные оплата в инете
как у них кред лим, норм дают ?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:00
Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?[/quote]
Зачем онлайн[/quote]
5% за кредитные оплата в инете
как у них кред лим, норм дают ?)
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:07
Re: Monobank
Зачем онлайн[/quote]
5% за кредитные оплата в инете
как у них кред лим, норм дают ?)[/quote]Вроде норм
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:23
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