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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1210121112121213
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:00

Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?[/quote]
Зачем онлайн[/quote]
5% за кредитные оплата в инете

как у них кред лим, норм дают ?)
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:07

Re: Monobank

Igor3777 написав:Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?

Зачем онлайн[/quote]
5% за кредитные оплата в инете

как у них кред лим, норм дают ?)[/quote]Вроде норм
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:23

  Faceless написав:
Igor3777 написав:Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?

Зачем онлайн

5% за кредитные оплата в инете

как у них кред лим, норм дают ?)[/quote]Вроде норм[/quote]

Спасибо )
Первого марта проверим :mrgreen:
Igor3777
 
Повідомлень: 32
З нами з: 06.01.19
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  #<1 ... 1210121112121213
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