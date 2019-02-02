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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 20:54
Igor3777 написав: mihasik написав: zinchenko_darya написав:
Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?
Идея?
Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?
Зачем онлайн
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:00
Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?[/quote]
Зачем онлайн[/quote]
5% за кредитные оплата в инете
как у них кред лим, норм дают ?)
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Igor3777
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:07
Igor3777 написав:Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?
Зачем онлайн[/quote]
5% за кредитные оплата в инете
как у них кред лим, норм дают ?)[/quote]Вроде норм
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Faceless
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:23
Faceless написав:
Igor3777 написав:Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?
Зачем онлайн
5% за кредитные оплата в инете
как у них кред лим, норм дают ?)[/quote]Вроде норм[/quote]
Спасибо )
Первого марта проверим
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Igor3777
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Додано: Нед 03 лют, 2019 11:54
Igor3777 написав:
Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?
5% за кредитные оплата в инете
как у них кред лим, норм дают ?)
ну так при ограничении на КБ 500грн грязными там и 10К лимита хватит
зачем больше
только они без страховки в 1% наврядли нальют
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:38
clientage написав: Igor3777 написав:
Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?
5% за кредитные оплата в инете
как у них кред лим, норм дают ?)
ну так при ограничении на КБ 500грн грязными там и 10К лимита хватит
зачем больше
только они без страховки в 1% наврядли нальют
10 тыщ - это лучше, чем 0,00 по Б5
в их страховке - ничего зазорного нету, если вовремя гаситься - она не взимается, как я понял, читая их ветку )
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Igor3777
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Додано: Нед 03 лют, 2019 17:01
Тут вроде писали, что если сохранить в приложении как то хитро карту, то при каждом переводе не заставляет вводить сививи - я уже несколько раз удалял и по новой сохранял карты, все равно требует всегда сививи. Что нужно сделать, чтобы не требовало, а то даже как агрегатором моней нельзя пользоваться?
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Додано: Нед 03 лют, 2019 17:48
Идея - полное гiвно, если сравниваете моно
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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