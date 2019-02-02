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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1210121112121213
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:54

  Igor3777 написав:
  mihasik написав:
  zinchenko_darya написав:Моно продолжает разочаровывать ((( Какую карту с кешбек посоветуете как альтернативу?

Идея?


Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?

Зачем онлайн
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:00

Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?[/quote]
Зачем онлайн[/quote]
5% за кредитные оплата в инете

как у них кред лим, норм дают ?)
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:07

Re: Monobank

Igor3777 написав:Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?

Зачем онлайн[/quote]
5% за кредитные оплата в инете

как у них кред лим, норм дают ?)[/quote]Вроде норм
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:23

  Faceless написав:
Igor3777 написав:Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?

Зачем онлайн

5% за кредитные оплата в инете

как у них кред лим, норм дают ?)[/quote]Вроде норм[/quote]

Спасибо )
Первого марта проверим :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:54

  Igor3777 написав:Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?
5% за кредитные оплата в инете
как у них кред лим, норм дают ?)

ну так при ограничении на КБ 500грн грязными там и 10К лимита хватит
зачем больше :mrgreen:
только они без страховки в 1% наврядли нальют 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:38

  clientage написав:
  Igor3777 написав:Подумываю над «Card Blanche Online», какие есть минусы ?
5% за кредитные оплата в инете
как у них кред лим, норм дают ?)

ну так при ограничении на КБ 500грн грязными там и 10К лимита хватит
зачем больше :mrgreen:
только они без страховки в 1% наврядли нальют 8)


10 тыщ - это лучше, чем 0,00 по Б5 :mrgreen:

в их страховке - ничего зазорного нету, если вовремя гаситься - она не взимается, как я понял, читая их ветку )
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:01

Re: Monobank

Тут вроде писали, что если сохранить в приложении как то хитро карту, то при каждом переводе не заставляет вводить сививи - я уже несколько раз удалял и по новой сохранял карты, все равно требует всегда сививи. Что нужно сделать, чтобы не требовало, а то даже как агрегатором моней нельзя пользоваться?
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:48

Идея - полное гiвно, если сравниваете моно
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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