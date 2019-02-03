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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 00:26
proftpd66 написав:
Идея - полное гiвно, если сравниваете моно
почему ? я вот хотел оформить Идею и Конкорд
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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