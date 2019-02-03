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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1211121212131214
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:26

  proftpd66 написав:Идея - полное гiвно, если сравниваете моно

почему ? я вот хотел оформить Идею и Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 05:59

Re: Monobank

  Flamingo написав:...кокошная карты после первого ввода именно так и работают.
Заводил мгновенного выпуска и именную CVV-код запрашивает.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:06

  Flamingo написав:
  Stringer написав:Тут вроде писали, что если сохранить в приложении как то хитро карту, то при каждом переводе не заставляет вводить сививи - я уже несколько раз удалял и по новой сохранял карты, все равно требует всегда сививи. Что нужно сделать, чтобы не требовало, а то даже как агрегатором моней нельзя пользоваться?

Ничего специально не делал, но пумбовская, а-банковская и кокошная карты после первого ввода именно так и работают. Заведена туда еще ощадовская "социалка", но уже не помню как по ней, потому как никаких "пособий" уже с пол-года не получаю. Карты остальных банков не пробовал. На всякий случай - у меня "бета".

У меня тоже бета, но по всем картам требует сививи, причём это началось после какого то давнего обновления
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:20

что-то моня не радует... что кеш бек скучноват говорили уже все но что курсы значительно хуже приватовских я вот только обратил внимание. Это давно так или мне так повезло?(
5929966
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:23

Re: Monobank

5929966 написав:курсы значительно хуже приватовских я вот только обратил внимание.(

Курс як був на 1 коп кращий привата, то так і залишився. Приват 35/70, моно 36/69 В чому гірший?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:50

  stryzhko написав:
5929966 написав:курсы значительно хуже приватовских я вот только обратил внимание.(

Курс як був на 1 коп кращий привата, то так і залишився. Приват 35/70, моно 36/69 В чому гірший?


USD:27.300 / 27.624 у меня такое светит при входе в п24... или это не курсы для карт? (
5929966
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:15

​​Немного интересной статистики

Средний стартовый лимит на карте mono - 9’800 грн.
Средний стартовый лимит по Рассрочке - 12’700 грн.

Доля отказов в лимите на старте - 44,8%

Интерес у молодежи очень большой.
Доля отказов по возрасту менее 18 лет - 6,4%

На диаграмме показана доля клиентов на регистрации (весь поток заявок до выдачи карты) в разрезе возрастов. Около 75% заявок на карты мы получаем от молодых людей в возрасте до 35 лет.

Автомат принимает кредитное решение по 91,4% заявок.
Только 8,6% заявок уходит на ручное рассмотрение андеррайтеров.

Количество карт с лимитами - 388’000 штук.
Сумма установленных лимитов по картам - 7,17 млрд.грн.
Сумма установленных лимитов по рассрочке - 8,26 млрд.грн.

Сумма использованных лимитов по картам - 2,76 млрд.грн.
Сумма использованных лимитов по рассрочке - 327,5 млн.грн. (25% из них оформлено по транзакциям из выписки)

Проблемность 90+ по сальдо (NPL) - 3,8%
Третий дефолт (не внесено три первых платежа) - 0,8%

Средний лимит у клиентов Киевстар на 30% выше, чем у клиентов Vodafone, а самый низкий средний лимит у клиентов оператора Life.

Процент утилизации лимита по студентам самый высокий.
На графике виден активный всплеск утилизации перед Новым Годом.
Пенсионеры кредитными средствами пользуются наиболее осторожно (но они лучший сегмент по качеству портфеля)

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