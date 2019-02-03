почему ? я вот хотел оформить Идею и Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 00:26
почему ? я вот хотел оформить Идею и Конкорд
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Пон 04 лют, 2019 05:59
Re: Monobank
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:06
У меня тоже бета, но по всем картам требует сививи, причём это началось после какого то давнего обновления
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:20
что-то моня не радует... что кеш бек скучноват говорили уже все но что курсы значительно хуже приватовских я вот только обратил внимание. Это давно так или мне так повезло?(
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:23
Re: Monobank
Курс як був на 1 коп кращий привата, то так і залишився. Приват 35/70, моно 36/69 В чому гірший?
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:50
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:15
Немного интересной статистики
Средний стартовый лимит на карте mono - 9’800 грн.
Средний стартовый лимит по Рассрочке - 12’700 грн.
Доля отказов в лимите на старте - 44,8%
Интерес у молодежи очень большой.
Доля отказов по возрасту менее 18 лет - 6,4%
На диаграмме показана доля клиентов на регистрации (весь поток заявок до выдачи карты) в разрезе возрастов. Около 75% заявок на карты мы получаем от молодых людей в возрасте до 35 лет.
Автомат принимает кредитное решение по 91,4% заявок.
Только 8,6% заявок уходит на ручное рассмотрение андеррайтеров.
Количество карт с лимитами - 388’000 штук.
Сумма установленных лимитов по картам - 7,17 млрд.грн.
Сумма установленных лимитов по рассрочке - 8,26 млрд.грн.
Сумма использованных лимитов по картам - 2,76 млрд.грн.
Сумма использованных лимитов по рассрочке - 327,5 млн.грн. (25% из них оформлено по транзакциям из выписки)
Проблемность 90+ по сальдо (NPL) - 3,8%
Третий дефолт (не внесено три первых платежа) - 0,8%
Средний лимит у клиентов Киевстар на 30% выше, чем у клиентов Vodafone, а самый низкий средний лимит у клиентов оператора Life.
Процент утилизации лимита по студентам самый высокий.
На графике виден активный всплеск утилизации перед Новым Годом.
Пенсионеры кредитными средствами пользуются наиболее осторожно (но они лучший сегмент по качеству портфеля)
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