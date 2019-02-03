Додано: Пон 04 лют, 2019 11:15

Средний стартовый лимит на карте mono - 9’800 грн.Средний стартовый лимит по Рассрочке - 12’700 грн.Доля отказов в лимите на старте - 44,8%Интерес у молодежи очень большой.Доля отказов по возрасту менее 18 лет - 6,4%На диаграмме показана доля клиентов на регистрации (весь поток заявок до выдачи карты) в разрезе возрастов. Около 75% заявок на карты мы получаем от молодых людей в возрасте до 35 лет.Автомат принимает кредитное решение по 91,4% заявок.Только 8,6% заявок уходит на ручное рассмотрение андеррайтеров.Количество карт с лимитами - 388’000 штук.Сумма установленных лимитов по картам - 7,17 млрд.грн.Сумма установленных лимитов по рассрочке - 8,26 млрд.грн.Сумма использованных лимитов по картам - 2,76 млрд.грн.Сумма использованных лимитов по рассрочке - 327,5 млн.грн. (25% из них оформлено по транзакциям из выписки)Проблемность 90+ по сальдо (NPL) - 3,8%Третий дефолт (не внесено три первых платежа) - 0,8%Средний лимит у клиентов Киевстар на 30% выше, чем у клиентов Vodafone, а самый низкий средний лимит у клиентов оператора Life.Процент утилизации лимита по студентам самый высокий.На графике виден активный всплеск утилизации перед Новым Годом.Пенсионеры кредитными средствами пользуются наиболее осторожно (но они лучший сегмент по качеству портфеля)