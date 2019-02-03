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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1212121312141215
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:01

  stryzhko написав:
5929966 написав:USD:27.300 / 27.624 у меня такое светит при входе в п24... или это не курсы для карт? (

А моно 35/54)) Курси наразі змінюються зранку досить оперативно і періодично можуть бути перекоси, коли один із банків не встигає.)) Зазвичай, коли немає рухів, у моно курс кращий.

Кращий курс у Альфа.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:03

  Олег1964 написав:
  stryzhko написав:
5929966 написав:USD:27.300 / 27.624 у меня такое светит при входе в п24... или это не курсы для карт? (

А моно 35/54)) Курси наразі змінюються зранку досить оперативно і періодично можуть бути перекоси, коли один із банків не встигає.)) Зазвичай, коли немає рухів, у моно курс кращий.

Кращий курс у Альфа.

Сегодня тас)
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:05

  stryzhko написав:
mihasik написав:Когда оплачиваете с конвертацией, тоже курс частенько другой получается)

Якщо валюта оплати $ чи місцева, то курс завжди був як у додатку чи МПС. В інших випадках можливі варіанти подвійної конвертації.

Последний раз платил в $, списало по завышенному курсу, от того что писало приложение. Правда через какое-то время,подправили и стало также
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:09

  stryzhko написав:
5929966 написав:USD:27.300 / 27.624 у меня такое светит при входе в п24... или это не курсы для карт? (

А моно 35/54)) Курси наразі змінюються зранку досить оперативно і періодично можуть бути перекоси, коли один із банків не встигає.)) Зазвичай, коли немає рухів, у моно курс кращий.


спасибо за ответ, наверно дело в этом. просто НА МОМЕНТЕ моня был хуже копееук на 6 (
5929966
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:10

Re: Monobank

Олег1964 написав:Кращий курс у Альфа.

В обмінці ще кращий)) Мова була про моно і приват.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:13

Re: Monobank

Р2Р переводы тоже "сдуваются"? Нужно было пополнить карту Приватбанка на сумму около 1000 грн. Карта Моно была в минусе, поэтому моно бы заработал на этом еще 3.5% комиссии. Но! Перевод - отказ операции, причина "Ви перевищили один з лімітів, ви користуєтеся карткою активніше 98% користувачів". Ладно, моно не заработал комиссию, пополнил через терминал. WTF?
archvile
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