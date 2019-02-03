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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:01
stryzhko написав:
5929966 написав:USD:27.300 / 27.624 у меня такое светит при входе в п24... или это не курсы для карт? (
А моно 35/54)) Курси наразі змінюються зранку досить оперативно і періодично можуть бути перекоси, коли один із банків не встигає.)) Зазвичай, коли немає рухів, у моно курс кращий.
Кращий курс у Альфа.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:03
Олег1964 написав: stryzhko написав:
5929966 написав:USD:27.300 / 27.624 у меня такое светит при входе в п24... или это не курсы для карт? (
А моно 35/54)) Курси наразі змінюються зранку досить оперативно і періодично можуть бути перекоси, коли один із банків не встигає.)) Зазвичай, коли немає рухів, у моно курс кращий.
Кращий курс у Альфа.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:05
stryzhko написав:
mihasik написав:Когда оплачиваете с конвертацией, тоже курс частенько другой получается)
Якщо валюта оплати $ чи місцева, то курс завжди був як у додатку чи МПС. В інших випадках можливі варіанти подвійної конвертації.
Последний раз платил в $, списало по завышенному курсу, от того что писало приложение. Правда через какое-то время,подправили и стало также
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:09
stryzhko написав:
5929966 написав:USD:27.300 / 27.624 у меня такое светит при входе в п24... или это не курсы для карт? (
А моно 35/54)) Курси наразі змінюються зранку досить оперативно і періодично можуть бути перекоси, коли один із банків не встигає.)) Зазвичай, коли немає рухів, у моно курс кращий.
спасибо за ответ, наверно дело в этом. просто НА МОМЕНТЕ моня был хуже копееук на 6 (
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:10
Олег1964 написав:Кращий курс у Альфа.
В обмінці ще кращий)) Мова була про моно і приват.
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