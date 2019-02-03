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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:31
archvile написав:
Р2Р переводы тоже "сдуваются"? Нужно было пополнить карту Приватбанка на сумму около 1000 грн. Карта Моно была в минусе, поэтому моно бы заработал на этом еще 3.5% комиссии. Но! Перевод - отказ операции, причина "Ви перевищили один з лімітів, ви користуєтеся карткою активніше 98% користувачів". Ладно, моно не заработал комиссию, пополнил через терминал. WTF?
Это шедевр!
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:36
tano Я сейчас общаюсь с техподдержкой. ОКАЗЫВАЕТСЯ, что это из-за того, что я зашел в приложение моно с нового устройства (действительно, был андроид, теперь айфон). Обещали активировать новое устройство.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:38
Сума видаткових операцій за останні 30 днів вище 300к. За це горох ставить клеймо "2% клієнтів". По дзвінку в калл - є можливість підняти ліміт до суми позиттвного залишку на карті. Зайвим мабуть казати що після цього приходить цидула від фінмона на електронну пошту пояснити звідки дрова і куда веземо...
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:58
mihasik написав: Олег1964 написав: stryzhko написав:
Кращий курс у Альфа.
Сегодня тас)
ТАС берет процент за конвертацию.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:02
Олег1964 написав:
ТАС берет процент за конвертацию.
Это да,я в кассе покупал сегодня)
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Додано: Пон 04 лют, 2019 14:29
Підкажіть ось таке. Якою карткою краще користуватись в Європі, де валюта не Євро? Наприклад, Румунія з лєями і Чехія з кронами. Мова зараз тільки про Моно - доларовою чи євровою карткою? Чи взагалі гривневою?
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