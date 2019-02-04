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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:31

  archvile написав:Р2Р переводы тоже "сдуваются"? Нужно было пополнить карту Приватбанка на сумму около 1000 грн. Карта Моно была в минусе, поэтому моно бы заработал на этом еще 3.5% комиссии. Но! Перевод - отказ операции, причина "Ви перевищили один з лімітів, ви користуєтеся карткою активніше 98% користувачів". Ладно, моно не заработал комиссию, пополнил через терминал. WTF?

Это шедевр!
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:36

tano Я сейчас общаюсь с техподдержкой. ОКАЗЫВАЕТСЯ, что это из-за того, что я зашел в приложение моно с нового устройства (действительно, был андроид, теперь айфон). Обещали активировать новое устройство.
archvile
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:38

Re: Monobank

Сума видаткових операцій за останні 30 днів вище 300к. За це горох ставить клеймо "2% клієнтів". По дзвінку в калл - є можливість підняти ліміт до суми позиттвного залишку на карті. Зайвим мабуть казати що після цього приходить цидула від фінмона на електронну пошту пояснити звідки дрова і куда веземо...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:58

  mihasik написав:
  Олег1964 написав:
  stryzhko написав:Кращий курс у Альфа.

Сегодня тас)

ТАС берет процент за конвертацию.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:02

  Олег1964 написав:ТАС берет процент за конвертацию.

Это да,я в кассе покупал сегодня)
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:29

Re: Monobank

Підкажіть ось таке. Якою карткою краще користуватись в Європі, де валюта не Євро? Наприклад, Румунія з лєями і Чехія з кронами. Мова зараз тільки про Моно - доларовою чи євровою карткою? Чи взагалі гривневою?
andresBeck
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:56

  andresBeck написав:Підкажіть ось таке. Якою карткою краще користуватись в Європі, де валюта не Євро? Наприклад, Румунія з лєями і Чехія з кронами. Мова зараз тільки про Моно - доларовою чи євровою карткою? Чи взагалі гривневою?

Долларовой или гривневой
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:58

Re: Monobank

Гривневою. Платити у місцевій валюті, не в євро .
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:58

Re: Monobank

andresBeck написав:Підкажіть ось таке. Якою карткою краще користуватись в Європі, де валюта не Євро? Наприклад, Румунія з лєями і Чехія з кронами. Мова зараз тільки про Моно - доларовою чи євровою карткою? Чи взагалі гривневою?

Якою забажаєте)) Якщо оплачувати гривневою у місцевій валюті, то % за конвертацію не буде, плюс грейс, плюс кешбек, плюс % по депо до моменту погашення. Якщо зможете прогнозувати курс, то можна і валюту витрачати, а потім щось виграти на курсі у разі зниження.
Якщо пару % виграшу значення не мають, то і валюта карти теж, головне оплачувати у місцевій валюті, щоб не було подвійної конвертації.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:29

  stryzhko написав:Якщо пару % виграшу значення не мають, то і валюта карти теж, головне оплачувати у місцевій валюті, щоб не було подвійної конвертації.


А якщо у місцевій валюті, то все-таки євровою чи доларовою карткою, щоб уникнути подвійної конвертації? Чи в такому випадку без різниці і її не буде? До кінця незрозумілий цей момент.
andresBeck
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