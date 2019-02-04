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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:05
andresBeck написав: stryzhko написав:
Якщо пару % виграшу значення не мають, то і валюта карти теж, головне оплачувати у місцевій валюті, щоб не було подвійної конвертації.
А якщо у місцевій валюті, то все-таки євровою чи доларовою карткою, щоб уникнути подвійної конвертації? Чи в такому випадку без різниці і її не буде? До кінця незрозумілий цей момент.
При расчёте в терминале обычно появляется два варианта: оплатить в местной валюте и оплатить валютой карты. Так вот, нужно выбирать "в местной валюте", конвертация будет при "оплате валютой карты".
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Додано: Пон 04 лют, 2019 19:12
andresBeck написав:
А якщо у місцевій валюті, то все-таки євровою чи доларовою карткою, щоб уникнути подвійної конвертації?
Долларовой или гривневой. Прямую конвертацию с Евро выпиляли через пару месяцев после старта проекта.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 19:18
andresBeck написав:
А якщо у місцевій валюті, то все-таки євровою чи доларовою карткою, щоб уникнути подвійної конвертації? Чи в такому випадку без різниці і її не буде? До кінця незрозумілий цей момент.
Конвертація відбувається через долар, тому правильніше платити доларовою карткою. Інформація є у поширених запитаннях у застосунку.
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