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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1214121512161217
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:05

  andresBeck написав:
  stryzhko написав:Якщо пару % виграшу значення не мають, то і валюта карти теж, головне оплачувати у місцевій валюті, щоб не було подвійної конвертації.


А якщо у місцевій валюті, то все-таки євровою чи доларовою карткою, щоб уникнути подвійної конвертації? Чи в такому випадку без різниці і її не буде? До кінця незрозумілий цей момент.

При расчёте в терминале обычно появляется два варианта: оплатить в местной валюте и оплатить валютой карты. Так вот, нужно выбирать "в местной валюте", конвертация будет при "оплате валютой карты".
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:12

Re: Monobank

  andresBeck написав:А якщо у місцевій валюті, то все-таки євровою чи доларовою карткою, щоб уникнути подвійної конвертації?

Долларовой или гривневой. Прямую конвертацию с Евро выпиляли через пару месяцев после старта проекта.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:18

  andresBeck написав:А якщо у місцевій валюті, то все-таки євровою чи доларовою карткою, щоб уникнути подвійної конвертації? Чи в такому випадку без різниці і її не буде? До кінця незрозумілий цей момент.

Конвертація відбувається через долар, тому правильніше платити доларовою карткою. Інформація є у поширених запитаннях у застосунку.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:42

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https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:00

Re: Monobank

Сьогодні поповнив карту монобанка через ibox і таке побачив. Спробував навіть працює. Раніше такого вроді не бачив на термінал ibox.
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rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:28

  archvile написав:Перевод - отказ операции, причина "Ви перевищили один з лімітів, ви користуєтеся карткою активніше 98% користувачів".

Щас все положат карты на полку, и блок будет за любую операцию, так как сразу "активніше 98% користувачів" :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 00:28

Re: Monobank

archvile написав:Р2Р переводы тоже "сдуваются"? Нужно было пополнить карту Приватбанка на сумму около 1000 грн. Карта Моно была в минусе, поэтому моно бы заработал на этом еще 3.5% комиссии. Но! Перевод - отказ операции, причина "Ви перевищили один з лімітів, ви користуєтеся карткою активніше 98% користувачів". Ладно, моно не заработал комиссию, пополнил через терминал. WTF?
Напишите это в Фейсбуке - Горох оооочень такое не любит. Уверен, это окажется техническим сбоем ))
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 00:38

  2XL написав:
archvile написав:Р2Р переводы тоже "сдуваются"? Нужно было пополнить карту Приватбанка на сумму около 1000 грн. Карта Моно была в минусе, поэтому моно бы заработал на этом еще 3.5% комиссии. Но! Перевод - отказ операции, причина "Ви перевищили один з лімітів, ви користуєтеся карткою активніше 98% користувачів". Ладно, моно не заработал комиссию, пополнил через терминал. WTF?
Напишите это в Фейсбуке - Горох оооочень такое не любит. Уверен, это окажется техническим сбоем ))

Каким сбоем? Уже несколько раз писали. При переходе с одного устройства на другое, некоторые операции ограничиваются, для предотвращения мошенничества. Чтоб снять ограничения, нужно зайти в свою почту, там письмо от Мони. Подтверждаете новое устройство и все лимиты снимаются.
Другое дело, что можно было бы это писать в самом приложениии, а не ахинею про «перевищили ліміти».
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 01:06

  Stringer написав:
  andresBeck написав:Підкажіть ось таке. Якою карткою краще користуватись в Європі, де валюта не Євро? Наприклад, Румунія з лєями і Чехія з кронами. Мова зараз тільки про Моно - доларовою чи євровою карткою? Чи взагалі гривневою?

Долларовой или гривневой

А моно уже на доллары перешли? Еще недавно через Евро экзотику конвертили.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 01:09

  wig написав:
  andresBeck написав:А якщо у місцевій валюті, то все-таки євровою чи доларовою карткою, щоб уникнути подвійної конвертації?

Долларовой или гривневой. Прямую конвертацию с Евро выпиляли через пару месяцев после старта проекта.

Тогда да, только долларовой, но она платная у мони.
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