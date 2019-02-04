andresBeck написав:А якщо у місцевій валюті, то все-таки євровою чи доларовою карткою, щоб уникнути подвійної конвертації? Чи в такому випадку без різниці і її не буде? До кінця незрозумілий цей момент.
Конвертація відбувається через долар, тому правильніше платити доларовою карткою. Інформація є у поширених запитаннях у застосунку.
archvile написав:Р2Р переводы тоже "сдуваются"? Нужно было пополнить карту Приватбанка на сумму около 1000 грн. Карта Моно была в минусе, поэтому моно бы заработал на этом еще 3.5% комиссии. Но! Перевод - отказ операции, причина "Ви перевищили один з лімітів, ви користуєтеся карткою активніше 98% користувачів". Ладно, моно не заработал комиссию, пополнил через терминал. WTF?
Напишите это в Фейсбуке - Горох оооочень такое не любит. Уверен, это окажется техническим сбоем ))
archvile написав:Р2Р переводы тоже "сдуваются"? Нужно было пополнить карту Приватбанка на сумму около 1000 грн. Карта Моно была в минусе, поэтому моно бы заработал на этом еще 3.5% комиссии. Но! Перевод - отказ операции, причина "Ви перевищили один з лімітів, ви користуєтеся карткою активніше 98% користувачів". Ладно, моно не заработал комиссию, пополнил через терминал. WTF?
Напишите это в Фейсбуке - Горох оооочень такое не любит. Уверен, это окажется техническим сбоем ))
Каким сбоем? Уже несколько раз писали. При переходе с одного устройства на другое, некоторые операции ограничиваются, для предотвращения мошенничества. Чтоб снять ограничения, нужно зайти в свою почту, там письмо от Мони. Подтверждаете новое устройство и все лимиты снимаются. Другое дело, что можно было бы это писать в самом приложениии, а не ахинею про «перевищили ліміти».
andresBeck написав:Підкажіть ось таке. Якою карткою краще користуватись в Європі, де валюта не Євро? Наприклад, Румунія з лєями і Чехія з кронами. Мова зараз тільки про Моно - доларовою чи євровою карткою? Чи взагалі гривневою?
Долларовой или гривневой
А моно уже на доллары перешли? Еще недавно через Евро экзотику конвертили.