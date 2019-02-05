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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1215121612171218
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:56

  rosstikf написав:Сьогодні поповнив карту монобанка через ibox і таке побачив. Спробував навіть працює. Раніше такого вроді не бачив на термінал ibox.
Зображення



так куда саме прикладати?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:00

Re: Monobank

greenozon написав:так куда саме прикладати?

На фото нижній правий кут.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:13

  Zochan написав:
greenozon написав:так куда саме прикладати?

На фото нижній правий кут.

Сегодня прикладывал- не работает. Может еще не обновили. Было бы очень удобно. Ввел, как обычно, вручную.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:18

  lel написав:
  Zochan написав:
greenozon написав:так куда саме прикладати?

На фото нижній правий кут.

Сегодня прикладывал- не работает. Может еще не обновили. Было бы очень удобно. Ввел, как обычно, вручную.

Проверял. Работает. Может не везде.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:47

Re: Monobank

Это бесконтакта касается или вообще только Моно?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:12

  lel написав:
  Zochan написав:
greenozon написав:так куда саме прикладати?

На фото нижній правий кут.

Сегодня прикладывал- не работает. Может еще не обновили. Было бы очень удобно. Ввел, как обычно, вручную.

Все-равно номер телефона приходится ручками вводить.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:01

  pfauter написав:Все-равно номер телефона приходится ручками вводить.

Телефон то, можно любой указать
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:02

  mihasik написав:
  pfauter написав:Все-равно номер телефона приходится ручками вводить.

Телефон то, можно любой указать

102 можно?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 22:17

  clientage написав:
  mihasik написав:
  pfauter написав:Все-равно номер телефона приходится ручками вводить.

Телефон то, можно любой указать

102 можно?

Только через код оператора :wink:
mihasik
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