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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:00
greenozon написав:так куда саме прикладати?
На фото нижній правий кут.
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Zochan
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Додано: Вів 05 лют, 2019 11:13
Zochan написав:
greenozon написав:так куда саме прикладати?
На фото нижній правий кут.
Сегодня прикладывал- не работает. Может еще не обновили. Было бы очень удобно. Ввел, как обычно, вручную.
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lel
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Додано: Вів 05 лют, 2019 11:18
lel написав: Zochan написав:
greenozon написав:так куда саме прикладати?
На фото нижній правий кут.
Сегодня прикладывал- не работает. Может еще не обновили. Было бы очень удобно. Ввел, как обычно, вручную.
Проверял. Работает. Может не везде.
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mihasik
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Додано: Вів 05 лют, 2019 12:47
Это бесконтакта касается или вообще только Моно?
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kreuz
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Додано: Вів 05 лют, 2019 19:12
lel написав: Zochan написав:
greenozon написав:так куда саме прикладати?
На фото нижній правий кут.
Сегодня прикладывал- не работает. Может еще не обновили. Было бы очень удобно. Ввел, как обычно, вручную.
Все-равно номер телефона приходится ручками вводить.
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pfauter
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:01
pfauter написав:
Все-равно номер телефона приходится ручками вводить.
Телефон то, можно любой указать
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mihasik
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Додано: Вів 05 лют, 2019 20:02
mihasik написав: pfauter написав:
Все-равно номер телефона приходится ручками вводить.
Телефон то, можно любой указать
102 можно?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Вів 05 лют, 2019 22:17
clientage написав: mihasik написав: pfauter написав:
Все-равно номер телефона приходится ручками вводить.
Телефон то, можно любой указать
102 можно?
Только через код оператора
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mihasik
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