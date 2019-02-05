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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1216121712181219
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:08

  Мизантрóп написав:либерализатор Зображення

В валютной ветке пишут, что уже есть продажи по 26.9-26.95
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:12

  Мизантрóп написав:либерализатор Зображення

А что эта покупка дает? Только возможность пополнять валютный вклад?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:17

Re: Monobank

  mihasik написав:А что эта покупка дает? Только возможность пополнять валютный вклад?

Пополнять валютные карты по оптимальному для себя курсу в удобное для себя время
Можно даже устроить себе офлайн форэкс :P Ток тут, я думаю лимит на 250К быро исчерпается и Горох запросит доки на происхождение средств, и будет пофиг, шо вы прокурутили 2Куе за 5 дней :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:24

Дело хорошее, но eur-usd давно, и курсы светило отстойные.
Ну и снятие в валюте с комиссией. А так все хорошо, чем больше банков сделают обмен, тем лучше.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:32

  Мизантрóп написав:либерализатор Зображення

У них же нет валютных карт. Виртуальные - не в счёт.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:34

Re: Monobank

  Порт написав:У них же нет валютных карт. Виртуальные - не в счёт.

ну Моня всегда БЕЗ чего-то: отделений, карт, кэшбэка,... дупля :mrgreen:
Но, все таки, виртуалку мона реально загнать в ГПэй
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:44

  Порт написав:У них же нет валютных карт. Виртуальные - не в счёт.

За 150 грн виртуальная становится реальной.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:11

  Surz написав:
  Порт написав:У них же нет валютных карт. Виртуальные - не в счёт.

За 150 грн виртуальная становится реальной.

Універсал з віртуалки валюту видає без комісії?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  Квесторе_поверніться написав:
  Surz написав:
  Порт написав:У них же нет валютных карт. Виртуальные - не в счёт.

За 150 грн виртуальная становится реальной.

Універсал з віртуалки валюту видає без комісії?

через депо
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